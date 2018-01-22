Maliye Bakanlığı'nın genel bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırma verileri kapsamında, geçen sene sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar 2016 senesine kıyasla yüzde 23.6 oranında yükselerek 32.4 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, 2017 senesine yönelik 31.6 milyar lira seviyesinde olan bütçe başlangıç ödeneğini geçti.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerine yönelik yapılan harcamalarda, en fazla paya 16.5 milyar lira yatırımla hastane işleri ve hizmetleri sahip oldu. Bu hizmeti, 9 milyar lira yatırımla halk sağlığı hizmetleri takip etti. Ayakta uygulanan tedavi hizmetleri için yapılan harcamalar 6.4 milyar liraya ulaşırken, sağlık sektörüne ilişkin araştırma ve geliştirme hizmet giderleri 5.7 milyon lira, bu sınıflara dahil olmayan sağlık hizmet giderleri ise 537.6 milyon lira olarak belirlendi.

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetleri harcamaları 2016 senesinde 73.1 milyar lira seviyesindeyken, yüzde 8.6 oranında yükselerek 2017'de 79.4 milyar lira seviyesine ulaştı. Eğitim sektörüne yönelik yapılan harcamalarda, 2017 senesinde tespit edilen 81.9 milyar liralık ödenek geçilemedi. Eğitim sektörüne ilişkin harcamaların yüzde 50'lik bölümünü okul öncesi ve ilköğretim hizmet giderleri oluşturmakta. Bu veriler kapsamında, 2017 senesinde okul öncesi için 1.3 milyar lira, ilköğretim hizmetleri için 39.1 milyar lira olmak üzere toplam 40.4 milyar lira tutarında harcama yaptı.

Ortaöğretim hizmetlerine ilişkin harcamalar 27.2 milyar liraya ulaşırken, bu harcamaların 17.5 milyar liralık bölümü mesleki ve teknik ortaöğretime, 9.7 milyar liralık bölümü ortaöğretim genel programlarına, 27.5 milyon liralık bölümü ise sınıflandırmaya dahil olmayan ortaöğretim hizmetlerine yapıldı.

Yükseköğretim hizmetlerine 2017 senesinde 908 milyon lira harcama yapıldı. Eğitime destek olan hizmet giderleri 2.5 milyar lira olarak belirlenirken, eğitime yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerine 242.8 milyon lira ödeme yapıldı. Eğitim sektöründe seviyeye göre sınıflandırılamayan hizmetlere 3.1 milyar lira, sınıflandırmaya dahil olmayan hizmetlere ise 5 milyar lira harcama yapıldı.