PTT'nin açıldığı tarihten günümüze devamlı olarak yeni projelere imza attığına dikkat çeken Arslan, kurumun son zamanlarda hizmet ağını genişleterek ciddi projelerde yer aldığını belirtti. Arslan, internet ve teknolojinin dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde posta sektörünün bu değişimlerden en çok etkilenen sektör olduğunu dile getirdi.

PTT'nin değişim döneminde yalnızca yer edinmek için değil, buna ek olarak büyümek için çok sağlam adımlar attığını bildiren Arslan, PTT'nin inovasyon, teknoloji, ülkeler ve kurumlar arası iş birliklerini geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğini, bu sayede geleneksel yaklaşımlardan vaz geçerek doğru stratejiler uyguladığına işaret etti. Bu sayede kurumun sektörde dünyanın söz sahibi işletmeler arasında yerini aldığını aktaran Arslan, PTT'nin kendi yapısını, fiziki mekanlarını, hizmet anlayışını revize ettiğini ve 177 senelik hizmet süresinden kazandığı tecrubelerle dünya markası olma yolunda ciddi adımlar attığını ifade etti. Günümüzde ülkenin her şehrinde, beldesinde bayiliği bulunan kurumun, 4 bin 602 PTT iş yeri ve 2 bin 252 "PTT Matik" ile hizmet verdiğine değinen Arslan, kurumun posta, lojistik, e-ticaret ve bankacılık hizmeti sunduğunu belirterek, bu hizmetlerin ülkenin her bölgesine sağlandığına dikkat çekti.