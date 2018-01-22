PAL Express Yüzde 15'lik Hissesini Türk Şirkete Devretti!
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PAL Express Yüzde 15'lik Hissesini Türk Şirkete Devretti!


PAL Express Yüzde 15'lik Hissesini Türk Şirkete Devretti!
PAL Express Yüzde 15'lik Hissesini Türk Şirkete Devretti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 15:59:09
Anasayfa KOBİ PAL Express Yüzde 15'lik Hissesini Türk Şirkete Devretti!

Arslan, Hong Kong'lu lojistik şirketi firması PAL Express firmanın yüzde 15`lik hissesini, 24 Ekim 2017 tarihinde imzalanan ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığında PTT A.Ş.`ye devrettiğini bildirdi.

Hong Kong lojistik şirketi PAL Express'in yüzde  15'lik hissesini PTT A.Ş.'ye devretmesine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin en köklü işletmelerinden biri olan PTT'nin dünya markası olma yolunda ilerlediğine işaret etti. 

PTT'nin açıldığı tarihten günümüze devamlı olarak yeni projelere imza attığına dikkat çeken Arslan, kurumun son zamanlarda hizmet ağını genişleterek ciddi projelerde yer aldığını belirtti. Arslan, internet ve teknolojinin dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde posta sektörünün bu değişimlerden en çok etkilenen sektör olduğunu dile getirdi. 

Kurum Yurt Dışında Da Kendini Geliştirdi

PTT'nin değişim döneminde yalnızca yer edinmek için değil, buna ek olarak büyümek için çok sağlam adımlar attığını bildiren Arslan, PTT'nin inovasyon, teknoloji, ülkeler ve kurumlar arası iş  birliklerini geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğini, bu sayede geleneksel yaklaşımlardan vaz geçerek doğru stratejiler uyguladığına işaret etti.  Bu sayede kurumun sektörde dünyanın söz sahibi işletmeler arasında yerini aldığını aktaran Arslan, PTT'nin kendi yapısını, fiziki mekanlarını, hizmet anlayışını revize ettiğini ve 177 senelik hizmet süresinden kazandığı tecrubelerle dünya markası olma yolunda ciddi adımlar attığını ifade etti. Günümüzde ülkenin her şehrinde, beldesinde bayiliği bulunan kurumun, 4 bin 602 PTT iş yeri ve 2 bin 252 "PTT Matik" ile hizmet verdiğine değinen Arslan, kurumun posta, lojistik, e-ticaret ve bankacılık hizmeti sunduğunu belirterek, bu hizmetlerin ülkenin her bölgesine sağlandığına dikkat çekti. 

PTT Hong Kong PAL Express Ahmet Arslan PTT Matik
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