Amazon'un Teknoloji Limitini Zorlayan Yeni Sistemi Hayata Geçti!
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Amazon'un Teknoloji Limitini Zorlayan Yeni Sistemi Hayata Geçti!


Amazon'un Teknoloji Limitini Zorlayan Yeni Sistemi Hayata Geçti!
Amazon'un Teknoloji Limitini Zorlayan Yeni Sistemi Hayata Geçti! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-22 Saat: 16:21:31
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Amazon Go çalışanlarının bir senedir teste tabi tuttuğu yeni sistem bugün hayata geçirildi.

Perakende devi Amazon, geçtiğimiz sene içerisinde 13 milyar dolara satın aldığı Whole Foods'un ardından, Seattle'da kasası, kasiyeri ve barkod okuyuculu self servisi bulunmayan ilk süpermarketinin açılışını gerçekleştirmişti.

Amazon Go'nun bünyesinde bir senedir çalışanlar tarafından testi yapılan sistemin ise bugün herkes tarafından kullanılabilir hale getirildiği belirtildi. Gelen bilgiler doğrultusunda insansız sistemin, tavana yerleştirilen kameralar tarafından bütün müşterileri takip ettiği ifade ediliyor. 

Müşterilerin Kuyruk Bekleme Derdine Son

Mağazaya giriş yapan müşterilerin ilk olarak akıllı telefonlarında bulunan uygulamayı girişte yer alan sisteme okuttuğu, bundan sonra ise raflarda bulunan sensörler yardımıyla müşterilerin seçim yaptığı ürünlerin belirlenip, listeye eklendiği dile getiriliyor. Ürünlerin geri yerine bırakılması halinde ise bahsi geçen ürünün alışveriş sepetinden çıkarıldığı belirtiliyor. 

Alışverişini bitirenlerin kasalarda fatura ve fiş süreçlerini es geçip mağazadan ayrılmasının ardından, satın almış oldukları ürünlerin kredi kartlarına faturalandırıldığı ifade ediliyor. 

Ayrıca uzun süredir test aşamasında olan sistemde, benzer vücut yapılarına ve tipe sahip müşterilerin ayırt edilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilmişti. Bunun yanı sıra çocukların marketin raflarından almış olduğu ürünleri yanlış raflara koyması sonucunda da problem yaşandığı ifade edilmişti. 

Testlerden İyi Sonuçlar Çıktı

Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi konumunda bulunan Gianna Puerini ise konu hakkında gerçekleştirdiği açıklama kapsamında, sisteme yönelik testlerin güzel sonuçlar verdiğini dile getirerek, bu tarz bir teknolojinin ilk kez kullanıldığından bahsetti. 

Öte yandan şirket, Whole Foods'tan ayrı bir şekilde daha çok Go mağazası açıp açmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca marketlerde oluşan kuyrukların sonlandırılmasının amaçlandığı sistemin Amazon'a daha çok değer kazandırması öngörülürken, Amazon'un hisselerinin ise geçtiğimiz seneden bu zamana kadar yüzde 74 değer kazancı yaşadığı belirtiliyor. 

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