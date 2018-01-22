Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Zeytin Dalı operasyonuna Egeli ihracatçılar olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Başkan Ünlütürk sözlerine şöyle devam etti: “Suriye’nin Afrin bölgesinden vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik nükseden tehditlerin sona erdirilmesi amacı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizce gerçekleştirilen “zeytin dalı” operasyonunda, kahraman Mehmetçiğimize tüm ihracatçılarımız adına muvaffakiyetler dileriz. Uluslararası hukukun devletimize tanıdığı meşruiyet çerçevesinde gerçekleştirilen bu operasyonun, adının çağrıştırdığı şekilde, bölgemizde barış ve huzurun tesisine mutlak katkı sağlayacağına inancımız tamdır."