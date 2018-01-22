Ege İhracatçıları Birliğinden Zeytin Dalı Operasyonuna Destek
Advert Advert Advert


Ege İhracatçıları Birliğinden Zeytin Dalı Operasyonuna Destek


Ege İhracatçıları Birliğinden Zeytin Dalı Operasyonuna Destek
Ege İhracatçıları Birliğinden Zeytin Dalı Operasyonuna Destek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-22 Saat: 16:37:38
Anasayfa Şirketler Ege İhracatçıları Birliğinden Zeytin Dalı Operasyonuna Destek

Ege İhracatçıları Birliği yapmış oldukları açıklamaların ardından Zeytin Dalı Operasyonuna tam destek verdiklerini dile getirdiler.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Zeytin Dalı operasyonuna Egeli ihracatçılar olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Başkan Ünlütürk sözlerine şöyle devam etti: “Suriye’nin Afrin bölgesinden vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik nükseden tehditlerin sona erdirilmesi amacı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizce gerçekleştirilen “zeytin dalı” operasyonunda, kahraman Mehmetçiğimize tüm ihracatçılarımız adına muvaffakiyetler dileriz. Uluslararası hukukun devletimize tanıdığı meşruiyet çerçevesinde gerçekleştirilen bu operasyonun, adının çağrıştırdığı şekilde, bölgemizde barış ve huzurun tesisine mutlak katkı sağlayacağına inancımız tamdır."

ege ihracatçıları birliği ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!