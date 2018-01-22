Beşiktaş Avrupa'da 12 Şampiyon Arasından 3'üncü Oldu!
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Beşiktaş Avrupa'da 12 Şampiyon Arasından 3'üncü Oldu!


Beşiktaş Avrupa'da 12 Şampiyon Arasından 3'üncü Oldu!
Beşiktaş Avrupa'da 12 Şampiyon Arasından 3'üncü Oldu! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-22 Saat: 16:42:56
Anasayfa Eko Gündem Beşiktaş Avrupa'da 12 Şampiyon Arasından 3'üncü Oldu!

KPMG tarafından yapılan araştırmada Avrupa'da en fazla gelir artışı gösteren takımın Beşiktaş olduğu belirtildi.

Yeni stadın yapılması, art arda gelen şampiyonluklar ve UEFA ile yayın gelirlerinin son dönemler içerisinde rekor bir seviyede artış yaşamasıyla birlikte Beşiktaş, finansal performans bakımından uluslararası karşılaştırmalar çerçevesinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi olarak bilinen KPMG tarafından gerçekleştirilen "The European Champions Report 2018" araştırması kapsamında, söz konusu kulüp yüzde 43 seviyesinde en fazla gelir artışı gösteren 3'üncü takım konumuna yükseldi. 

Beşiktaş Gelir Artışında 3'üncü, En Yüksek Gelirde 5'inci

145 milyon eurodan oluşan toplam geliriyle birlikte, en yüksek gelire sahip olan 5'inci takım olarak gösterilen Beşiktaş adına rapor kapsamında, gelirlerini bu sene içerisinde de arttıracağı ve önümüzdeki senede yapılacak çalışma neticesinde bu durumun görüleceği belirtildi. 

Ayrıca yine rapor doğrultusunda Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde ligde gösterdiği mücadelede bir miktar geri kaldığı ve gelir artışında bir engel durumunun söz konusu olmaması adına Şampiyonlar Ligi'ne katılım göstermesi gerektiği ifade edildi. 

Hazırlanan raporda 12 şampiyon takımın yer edindiği bildirilirken, gelirini en çok artıran takımın ise Fransa'nın şampiyonu Monaco olduğu ifade edildi. Bahsi geçen kulübün gelirinin geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 86 oranında bir artış sağlayarak 144 milyon euro seviyesine çıktığı dile getirildi. 

Kulüplerin Yeni Gelir Arayışı Sürüyor

Yine rapor çerçevesinde en fazla ön planda bulunan konulardan biri ise kulüplerin yeni gelir elde etmek adına yoğun çaba gösterdiklerinin tespiti oldu. Raporda artan dijitalleşmeyle beraber kulüplerin dünyanın dört bir yanından yeni taraftar bulmak adına rekabet içerisinde oldukları ifade edildi. 

Bahsi geçen rapor kapsamında sosyal medya takipçilerinin sayılarındaki öneme vurgu yapılırken, Real Madrid'in bir çok sosyal medya platformunda takipçi sayısı ile başı çektiği belirtildi. Real Madrid'i ise bahsi geçen konu çerçevesinde Chelsea'nin ikinci sırada, Bayern Münih'in ise üçüncü sırada izlediği belirtildi. 

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