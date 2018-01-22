Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 1 Temmuz 2017’de kanunen zorunlu olan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında sektörü bilgilendirmek üzere yaptığı çalışmalara, 2018 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan Prysmian Group Türkiye, Mayıs 2017’de Mudanya fabrikasında, farklı gruplardan sektör temsilcilerini 8 ayrı seminerle bir araya getirdi. CPR’ın yürürlüğe girmesinden sonra ise, Gaziantep ve Antalya’ya giderek, sektör ilgililerini düzenlediği seminerlerde buluşturdu. 2018 yılında da CPR çalışmalarına aynen devam etmeyi planlayan Prysmian Group Türkiye, 12 Ocak günü Erzurum Polat Resort Otel’de, yılın ilk CPR seminerini düzenledi. A-Takımı yetkili satıcıları arasına 2017 yılında katılan Timur Elektrik’in de desteği ile düzenlediği seminere ilgi çok yoğundu. Yılın ilk CPR seminerine, Erzurum ve Erzincan Elektrik Teknisyenleri Odaları, diğer Kamu ve Özel İştirakleri ile birlikte 185 kişi katıldı.

Farklı şehirlerde yapılan seminerlere, sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Prysmian Group Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, “2012 yılından itibaren yürüttüğümüz “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir...” girişimimizde üzerinde durduğumuz kaliteli ve güvenli ürün yolculuğumuzdaki önemli etaplardan birisi olan CPR konusunda da bir ilke imza atarak, sektördeki uzmanlığımızı ve liderliğimizi bir kez daha gösterdik. Mayıs ayındaki lansman sonrasında, Gaziantep ve Antalya’da düzenlediğimiz seminerlere paydaşlarımızın ilgisi oldukça yüksekti, onlardan çok iyi geri dönüşler aldık. CPR, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Türk kablo sektörünün en önemli konu başlığı olmaya devam edecek. Biz de 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörü bilgilendirmeye devam edeceğiz. Erzurum’da başladığımız bu seriyi, yıl içerisinde farklı şehirlerde sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Toplantı, Prysmian Group Türkiye Bölge A-Takımı Yetkili Satıcısı Timur Elektrik’in firma sahibi Erdinç Timur ile Prysmian Group Türkiye Yurtiçi Satış Direktörü Etem Bakaç’ın katılımcılara teşekkür etmesinden sonra, sıcak bir ortamda yenen akşam yemeği ile sona erdi.

CPR Bilgilendirmeleri 2017 Yılının Mayıs Ayında Başladı

Türk kablo sektöründe CPR sertifikasını alan ilk firma olan ve bu konudaki uzmanlığı ile sektörün öncülüğünü üstlenen Prysmian Group Türkiye, CPR konusunda bilgilendirme çalışmalarına Mayıs ayında sektör temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği 8 ayrı seminerden oluşan bir lansman ile başladı. Bu kapsamda ilk olarak, 9 Mayıs’ta, proje, müteahhitlik ve taahhüt firmaları yetkililerini Mudanya’daki fabrikasında bir araya getirerek bilgiler verdi. Bu toplantıyı 10 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıları, 17 Mayıs’ta alt bayileri ve 18 Mayıs’ta A-Takımı yetkili satıcıların çalışanları ile yapılan toplantılar takip etti. Sonrasında ise, 23 Mayıs’ta İzmir, 24 Mayıs’ta Bursa ve 25 Mayıs’ta da Ankara Elektrik Teknisyenler Odası’nı, konu hakkında bilgilendirmek üzere fabrikasında konuk etti. Mayıs ayı içerisinde toplamda 647 sektör temsilcisine, iş konularına göre özelleştirilmiş seminerler veren Prysmian Group Türkiye, CPR’ın Türkiye’de 1 Temmuz’da kanunen zorunlu olması sonrasında ise, bilgilendirme seminerlerine Gaziantep’ten başladı. 10 Temmuz’da gerçekleşen seminere, 65 kişi katıldı. Türk kablo sektörü temsilcileri tarafından yoğun ilgi gösterilen seminerlerin, bir sonraki adresi ise Antalya oldu. 20 Eylül tarihindeki bu seminere ise, 55 kişi katılım gösterdi. 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da sektörün en önemli konu başlığını oluşturacak CPR hakkındaki çalışmalarına, Prysmian Group Türkiye 12 Ocak’ta Erzurum’da düzenlediği seminer ile devam etti.

Yeni Yönetmelik Sektöre Neler Getiriyor?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, yapılarda kullanılan malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarını ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını belirlerken, CPR sertifikası kabloların yangına tepki performanslarını tescil ederek Yönetmeliğe uygunluğu belgeliyor.

CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı ise, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor.