TESK Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, esnaflara ve sanatkarlara 18 ila 25 yaş aralığındaki gençler adına sağlanan istihdam destekleri kapsamında bahsi geçen yaş aralığının 16 ila 35'e çekilmesi talebinde bulundu.

Yazılı bir açıklama gerçekleştiren Palandöken, gençlerin işsizliğinin önüne geçilmesi amacı taşıyarak yapılan istihdam desteklerine yönelik şartların, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmesi adına esnetilmesi gerektiğini dile getirdi.

6 Ay Devletten, 6 Ay Esnaftan

3 ve 3'ten az sayıda çalışanı istihdam eden esnafların ve sanatkarların, 18 ila 25 yaş aralığında bulunan bir genci işe aldığında, maaş, vergi ve prim desteği verildiğine dikkatleri çeken Palandöken, söz konusu ödemelerin bir aylığı devletten, bir aylığı ise esnaflardan karşılanacak bir şekilde, yani senelik bazda 6 aylığı devletten 6 aylığı esnaftan olacak bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

Devletin verdiği bu teşvik sayesinde gerek esnafların gerekse iş arayışında olan gençlerin rahatlayacağını ifade eden Palandöken, bir gencin işe başlamasının yaşının askerlik, mastır, doktora ve iş arama süreçleri göz önüne alındığında 30'a yaklaştığını vurguladı.

Üniversiteden mezun olmasının ardından iş arama dönemine giren gençler adına 25 yaş olarak belirtilen sınırın 35'e yükseltilmesi gerektiğini söyleyen TESK Başkanı Palandöken, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri baz alındığında bireylerin 17 yaşına kadar ergen olarak nitelendirildiğini dile getirdi.

Yaş Sınırı Esnetilmeli

Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 18 ila 65 yaş aralığı için genç tanımının kullanıldığını belirten Palandöken, bu sebepten dolayı devletin vermiş olduğu istihdam desteklerinde bulunan yaş şartlarının esnetilmesi gerektiğini işaret etti.

Liseyi bitirmeden işe girecek olan gençlerinde göz önüne alınarak 18 olan yaş sınırının 16'ya düşürülmesi gerektiğine dikkatleri çeken Palandöken, sınırların esnetilmesi halinde işsizlikle mücadelenin hız kazanacağını ve istihdamın artmasıyla birlikte ekonomide canlılık oluşacağını vurguladı.