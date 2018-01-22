TESK: Yaş Sınırı 16-35 Olsun, Ekonomi Canlansın!
Advert Advert Advert


TESK: Yaş Sınırı 16-35 Olsun, Ekonomi Canlansın!


TESK: Yaş Sınırı 16-35 Olsun, Ekonomi Canlansın!
TESK: Yaş Sınırı 16-35 Olsun, Ekonomi Canlansın! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-22 Saat: 17:10:24
Anasayfa Eko Gündem TESK: Yaş Sınırı 16-35 Olsun, Ekonomi Canlansın!

TESK Başkanı Palandöken, istihdam teşviklerinde yaş sınırı aralığının esnetilmesi talebinde bulundu.

TESK Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, esnaflara ve sanatkarlara 18 ila 25 yaş aralığındaki gençler adına sağlanan istihdam destekleri kapsamında bahsi geçen yaş aralığının 16 ila 35'e çekilmesi talebinde bulundu.

Yazılı bir açıklama gerçekleştiren Palandöken, gençlerin işsizliğinin önüne geçilmesi amacı taşıyarak yapılan istihdam desteklerine yönelik şartların, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmesi adına esnetilmesi gerektiğini dile getirdi.

6 Ay Devletten, 6 Ay Esnaftan

3 ve 3'ten az sayıda çalışanı istihdam eden esnafların ve sanatkarların, 18 ila 25 yaş aralığında bulunan bir genci işe aldığında, maaş, vergi ve prim desteği verildiğine dikkatleri çeken Palandöken, söz konusu ödemelerin bir aylığı devletten, bir aylığı ise esnaflardan karşılanacak bir şekilde, yani senelik bazda 6 aylığı devletten 6 aylığı esnaftan olacak bir şekilde yapıldığını dile getirdi. 

Devletin verdiği bu teşvik sayesinde gerek esnafların gerekse iş arayışında olan gençlerin rahatlayacağını ifade eden Palandöken, bir gencin işe başlamasının yaşının askerlik, mastır, doktora ve iş arama süreçleri göz önüne alındığında 30'a yaklaştığını vurguladı. 

Üniversiteden mezun olmasının ardından iş arama dönemine giren gençler adına 25 yaş olarak belirtilen sınırın 35'e yükseltilmesi gerektiğini söyleyen TESK Başkanı Palandöken, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri baz alındığında bireylerin 17 yaşına kadar ergen olarak nitelendirildiğini dile getirdi. 

Yaş Sınırı Esnetilmeli

Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 18 ila 65 yaş aralığı için genç tanımının kullanıldığını belirten Palandöken, bu sebepten dolayı devletin vermiş olduğu istihdam desteklerinde bulunan yaş şartlarının esnetilmesi gerektiğini işaret etti. 

Liseyi bitirmeden işe girecek olan gençlerinde göz önüne alınarak 18 olan yaş sınırının 16'ya düşürülmesi gerektiğine dikkatleri çeken Palandöken, sınırların esnetilmesi halinde işsizlikle mücadelenin hız kazanacağını ve istihdamın artmasıyla birlikte ekonomide canlılık oluşacağını vurguladı.

esnaf Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Bendevi Palandöken
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
22 Ocak Pazartesi Güncel Altın Fiyatları!
22 Ocak Pazartesi Güncel Altın Fiyatları!