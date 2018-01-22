Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
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Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!


Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!
Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-22 Saat: 17:30:33
Anasayfa Eko Gündem Kredi Garanti Fonu Kurumsallaşma Yolunda!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Kredi Garanti Fonu'nda kurumsallaştırma yapılabileceğini belirtti.

Reuters'ın İstanbul'da yer alan ofisinde ekonomistlerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem KGF hakkında önemli bilgiler verdi.

Kredi Garanti Fonu ile ekonomiye büyük oranda para verildiğini fakat bu durumun enflasyon oluşturma etkisinin minimum seviyede olduğunu aktaran Ertem, yine bu durumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemlerdeki enflasyon hedeflerinin yeni Kredi Garanti Fonu kullandırımlarıyla şaşmayacağını düşündürdüğünü söyledi.  Ertem, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu'nun süreceğini, bir ihtimal KGF'nin kurumsallaştırılacağını dile getirdi. 

Kurumsallaştırma Seçim Sonrasında

Kredi Garanti Fonu'nun kurumsallaştırılmasıyla ilgili uygulamanın önümüzdeki seçimlerin ardından yapılabileceğini söyleyen Ertem, mali oran tarzında bir oranın belirlenmesinin ve ona benzeyen teorik bir şey yapılmasının fayda sağlayacağını dile getirdi. 

Kredi Garanti Fonu'nda kalan miktarın geçtiğimiz sene kullandırılan 200 milyar liralık tutar gibi olmayacağına değinen Ertem, daha spesifik bir kullandırım gerçekleştirileceğini belirtti. Kredi Garanti Fonu kapsamında uygulamaya konulacak yeni sistemde bir tek yeni yatırımın olmadığını, tevzi yatırımları da barındıracak bir kredilendirme gerçekleştirileceğini aktaran Ertem, hedeflerinin piyasaları ve ekonomiyi enflasyon oluşturacak derecede ısındırmadan, çıkan paraların yatırımlara daha çok gitmesini sağlamak olduğuna vurgu yaptı. 

KGF Ekonomiye İvme Sağladı

Kredi Garanti Fonu'nun ülke ekonomisine büyük oranda ivme sağladığını dile getiren Ertem, Kredi Garanti Fonu kredilerinin şu anda hızlı bir biçimde mevduata dönüştüğünün gözlemlendiğini ifade etti. Kredi Garanti Fonu sayesinde yüksek bir seviyede rating sistemi geliştirildiğini ve Hazine desteği bulunmadan da KGF'nin yapılabildiğini vurgulayan Ertem, KGF ile reel sektörün daha net bir biçimde görülebildiğini sözlerine ekledi. 

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