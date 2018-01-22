Uluslararası Para Fonu, 2018 senesi ve 2019 senesine yönelik küresel büyüme tahminlerinde yükselmeye gitti. Fon, ekim ayı içerisindeki her iki sene adına büyüme tahminlerini yüzde 0.2 puan artırarak, yüzde 3.9 seviyesine yükseltti. Bahsi geçen büyüme verisinin ise küresel ekonominin finans krizin ardından sıçtama gerçekleştirdiği 2011 senesinden bu zamana kadar olan en hızlı büyümeyi işaret ettiği belirtildi.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünümü (DEG) raporunda güncelleme gerçekleştirerek, küresel büyümenin, Amerika Birleşik Devletleri vergi indirimlerinin işletmeleri yatırıma teşvik etmesi sebebiyle, son 7 senenin en yüksek seviyesine geleceğini bildirdi.

Amerika'nın Büyüme Tahmini Yüzde 2.7

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel büyüme adına gerçekleştirdiği yukarı yönlü güncellemenin yarısının, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi kesimin aralık ayı içerisinde onay verdiği vergi indirimlerinden kaynaklı olduğu ifade edilirken, IMF, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu sene içerisinde yüzde 2.7'lik oranda büyüme göstereceği öngörüsünde bulundu. Bahsi geçen büyüme rakamının ise ekim ayında yapılan tahminin yüzde 0.4 puan üstünde olduğu ifade edildi.

Ayrıca Uluslararası Para Fonu, vergi planının Amerika Birleşik Devletleri büyümesini 2020 senesinin ardından azaltacağını belirterek, bazı vergi indirimlerinin sürelerinin biteceğini ve ABD yönetiminin bütçe açığının önüne geçmek adına harekete geçeceğini bildirdi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu, Euro bölgesi ekonomisinin 2018 senesi için büyüme beklentisini yüzde 0.3 puanlık yükselterek yüzde 2.2 seviyesine çıkarttı.

Japonya ve Çin'in Büyüme Beklentisi Arttı

Japonya'nın ve Çin'in büyüme tahminlerini de artıran Uluslararası Para Fonu, bu tahminleri sırasıyla yüzde 0.5 puan ve yüzde 0.1 puan artışla revize etti. Böylelikle IMF'nin büyüme beklentisi Japonya için yüzde 1.2 seviyesinde olurken, Çin için ise yüzde 6.6 seviyesinde oldu.

Türkiye için yaptığı büyüme tahminlerinde güncelleme gerçekleştirmeyen Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin ekonomisinin bu sene içerisinde yüzde 3.5 büyüme göstereceğini öngörmüştü.