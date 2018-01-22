Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimize En Küçük Bir Olumsuz Yansıması Olmayacak
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Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimize En Küçük Bir Olumsuz Yansıması Olmayacak


Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimize En Küçük Bir Olumsuz Yansıması Olmayacak
Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimize En Küçük Bir Olumsuz Yansıması Olmayacak Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-22 Saat: 18:07:50
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Afrin operasyonu hakkında geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 54. ödüllerini veren Ankara Sanayi Odası’nın düzenlemiş olduğu törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında Afrin operasyonunun Türk ekonomisi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını belirten ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmada, "Bunun ekonomimize en küçük olumsuz bir yansıması olmayacaktır. Biz şuanda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz. Herkes Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor" dedi.

Geçmişte Yaşanan Krizler Siyasi İktidarsızlıktan

Ankara Sanayi Odası’nın 54. Yıl Ödülleri verilirken konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti, “3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomisi alt üst edilebilen bir ülkenin siyasi ve diplomatik bakımdan etkin güç haline gelebilmesi mümkün değil. Bu kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara sakın aldanmayın. Bunlar tamamen adeta birer siyaset kurumu gibidir. Bunlar kendilerine göre siyasi kararlar vermek suretiyle Türkiye'yi çökerteceklerini sanıyorlar. Onlar ne denli aleyhte açıklamalar yaptıysa işte büyüme açıklandı, yüzde 11.1. Dünyada bir numara Türkiye. Hani kredi derecelendirme kuruluşları, özür dilediler mi, yok. Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler. Geçtiğimiz 15 yılda demokrasimizle birlikte ekonomimizi ayağa kaldırmanın mücadelesini verdik. Attığımız her adımda önümüze akıl almaz engeller çıkartıldı. Nasrettin Hoca'nın o meşhur "parayı veren düdüğü çalar" hikayesi var ya, onu biz bizzat yaşadık. Ülkemize hibe bile değil, kredi veren, yani faizle borç veren kuruluşların seçilmiş hükümeti bir kenara bırakıp devleti yönetmeye kalktıklarını gördük." dedi.

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