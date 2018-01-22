Kişi Başı Kredi Ve Mevduatta Türkiye Ön Planda!
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Kişi Başı Kredi Ve Mevduatta Türkiye Ön Planda!


Kişi Başı Kredi Ve Mevduatta Türkiye Ön Planda!
Kişi Başı Kredi Ve Mevduatta Türkiye Ön Planda! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-22 Saat: 18:11:30
Anasayfa Eko Gündem Kişi Başı Kredi Ve Mevduatta Türkiye Ön Planda!

Türkiye Bankalar Birliği'nin raporu doğrultusunda Türkiye'nin kişi başına kredilerde ve mevduat oranlarında Malezya'dan sonra en yüksek gelişmekte olan ülke olduğu ifade edildi.

TBB, S&P Global Market Intelligence tarafından hazırlanmış olan veriler göz önüne alınarak 2016 senesinin rakamlarıyla Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü araştırma raporunu yayımladı. 

Türkiye Bankalar Birliği'nin hazırladığı rapor doğrultusunda, ülkedeki Aktif/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranının gelişmekte olan ülke ortalamasına yakın olduğu ve gelişmiş ülkelerin ortalamasının ise üçte biri oranında olduğu ifade edildi. 

Yapılan araştırma kapsamında kişi başı kredi ve mevduat bazında Türkiye'nin Malezya'dan sonra en yüksek gelişmekte olan ülke konumunda olduğu belirtilirken, yine rapor çerçevesinde ön planda şu bilgilere yer verildi;

Raporda Öne Çıkan Bilgiler

Kişi başı aktiflerin, gelişmekte olan ülke ortalamasına bakıldığında, bu ortalamanın bir miktar üstünde olmasına karşılık, gelişmiş ülkelerin onda biri seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Kredilerin aktifler içerisindeki payının yüksek olduğu fakat mevduatların pasifler içerisindeki payının ortalama seviyede bulunduğu bildirildi. 

Aktiflerin büyüme verisinin gelişmekte olan ülkelerin üstünde olmasının yanı sıra gelişmiş ülkelerin de üstünde olduğu dile getirildi. Türk bankacılık sektörünün toplam gelirinin ve toplam giderinin oranının ortalamanın üstünde bulunduğu ifade edildi. 

Net ücret komisyon gelirlerinin faaliyet giderleriyle kıyaslandığında ortaya çıkan oranının gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kaldığı bildirildi. Tahsili geciken alacakların ve takibe düşen kredilerin toplam kredilerle kıyaslandığında ortaya çıkan oranın gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kaldığı dile getirildi. 

Öte yandan yine rapor kapsamında Türk bankacılık sektörünün, özkaynak karlılığıyla kamu borçlanma kağıdı getirileri arasında bulunan farkın gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından düşük olduğu, gelişmiş ülkelerin ortalamasına ise yakın bir konumda bulunduğu bildirildi. 

Türkiye Bankalar Birliği S&P Global Market Intelligence Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kredi ve mevduat Malezya
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