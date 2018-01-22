HASİAD’ın Gökhan Alkan Dönemi
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HASİAD’ın Gökhan Alkan Dönemi


HASİAD’ın Gökhan Alkan Dönemi
HASİAD’ın Gökhan Alkan Dönemi Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-22 Saat: 19:02:51
Anasayfa Eko Gündem HASİAD’ın Gökhan Alkan Dönemi

20 Ocak Cumartesi günü toplanan HASİAD, 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

20 Ocak Cumartesi günü toplanan HASİAD, 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda büyük değişimlere imza atan HASİAD derneği ismini “Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD’ın isim değişikliğinden sonra, HASİAD Derneği’nden gelen bu değişim, dernek üyeleri tarafından olumlu karşılandı. İş adamları ibaresinin yerine açılımında “İş insanları” ibaresinin kullanılması ile kadın-erkek eşitliğine dikkat çekildi.

Divan Başkanlığı’nı üstlenen Mehmet Kılıçlar tarafından yapılan ve katılımın oldukça yoğun olduğu toplantının sonucunda tüzük değişikliğe ile derneğin ismi aynı kalırken, açılımı değiştirdi.

HASİAD Derneği’nde görev süresi geçtiğimiz 20 Ocak 2018 gününe kadar 2 yıl idi. Toplantıda alınan karar ile görev süresi de 3 yıla uzatıldı. Görev süresi 3 yıla uzatılırken, gerçekleşen görev değişiklikleri de dikkat çekti.

HASİAD Yeni Kurul Üyeleri

12. Olağan Genel Kurul’undan sonra HASİAD üyelerindeki değişiklikler dikkat çekti. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Alkan olurken, diğer üyeler arasında Murat Hayzaran, M. Kemal Arslanoğlu, M. Sami Arıca, Ahmet Horoz, Serdal Aslan, M. Ali Yüksel, Ayhan Mirioğlu, Mehmet Günay, Nihat Mazmanoğlu, Mehmet Yıldız, Ercan Güzel ve Onur Keçecioğlu’nun yer aldığı görüldü.

Denetleme Kurul üyeleri isimleri ise; Mehmet Güçlü, Yahya Genç, Sema Yeşilağaç, Özgür Ildır Öksüz, M. Osman Yağcıoğlu olurken, Onur Kurulu üyeleri; Hikmet Çinçin, Şekip Abacı, Tevfik Fazlı Doğan oldu.

Yüksek İstişare Konseyi üyeleri arasında da İbrahim Yaman, Ali Kavak ve Mehmet Güzelmansur yer alıyor. 2018 yılında pozitif değişimler ile ilerleyen HASİAD’ın yeni projeleri ise dört gözle bekleniyor. 

Gökhan Alkan HASİAD Mehmet Kılıçlar HASİAD Derneği
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