ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
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ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti


ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti
ABD ve Çin Arasındaki Bitcoin Ticareti Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-22 Saat: 19:15:11
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Soya fasulyesi ticareti yapan şirketler arasında ilk kez kripto paranın kullanılması dikkat çekti.

ABD’nin gıda devi olan Louis Dreyfus ile Çin merkezli olarak yer alan tüketici ürünleri şirketi Shandong Bohi’nin arasında ING Bank, Societe Generale ve ABN Amro Bankası’nın katılımı ile gerçekleşen ticarette ilk kez dijital para birimi olan “Bitcoin” kullanıldı.

Soya fasulyesi ticareti yapan şirketler arasında ilk kez kripto paranın kullanılması dikkat çekti. Kripto paranın kullanımının yanında blockhain teknolojisinin de kullanılması oldukça konuşuldu. 60 bin ton soya fasulyesinin ticaretinin gerçekleştirildiği anlaşmada kullanılan Bitcoin para birimi ile belge ve veri süreçlerinde harcanan zamandan tasarruf edildiğine ve bu sürecin Bitcoin kullanılarak neredeyse beşte birine indirildiğine dikkat çekildi.

Bitcoin ile 60 Bin Soya Fasulyesi Ticareti

60 bin ton soya fasulyesinin ticaretinin yapıldığı anlaşma sonrasında Louis Dreyfus şirketinin Küresel Ticari Operasyonlar direktörü Robert Serpollet, "Kayda değer verimlilik kazanımları oldu, beklentimizin çok ötesindeydi." dedi. Bitcoin dijital para biriminin ticari anlaşmalara yeni bir kazanım getirdiğini ifade eden Serpollet, yapmış oldukları diğer anlaşmalar için de bu teknolojiyi kullanacaklarını dile getirdi.

ING Bank yetkililerinden olan Anthony van Vliet ise yapılan işlemden sonra yüksek hacmi olan ve düşük marja yapılan bu tip ticaretlerin Bitcoin gibi para birimleri ile gerçekleştirilmesi gerektiğinin zamandan tasarruf olduğunu dile getirdi. Bu tip ticari işletmeler için zaman değerinin oldukça önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Anthony van Vliet, bu teknolojinin petrol ticaretinde kullanılması gerektiğini vurgulayıp, daha önceki yapmış oldukları testlerde petrol ticaretindeki faaliyetlerde blockhain teknolojisinin kullanılması ile zamandan ve belge ve veri süreçlerinden yüzde 25 ile 30 oranında tasarruf edildiğini ifade etti. 

Anthony van Vliet Louis Dreyfus Shandong Bahi Bitcoin
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