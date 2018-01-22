6 Bin Türk Lirasına İşçi Bulunamıyor
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6 Bin Türk Lirasına İşçi Bulunamıyor


6 Bin Türk Lirasına İşçi Bulunamıyor
6 Bin Türk Lirasına İşçi Bulunamıyor Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-22 Saat: 21:04:09
Anasayfa Eko Gündem 6 Bin Türk Lirasına İşçi Bulunamıyor

Kalifiyeli eleman sıkıntısı yüzünden günden güne işletmelerin ve fabrikaların üretim faaliyetlerinde azalma gerçekleştiği görülüyor.

Makine sanayicileri, işçi bulamadıkları için kepenklerini indirmeye başladı. Sektörün önde gelenlerinden biri olan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, işçi alımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Üretim ve sanayi sektöründe yaşanan kalifiyeli (nitelikli) eleman sıkıntısı sebebi ile birçok firma iflas etmenin eşiğine kadar geldi. Birçok firmanın üretim konusunda bulamadığı nitelikli eleman sıkıntısı yüzünden üretim faaliyetlerini azalttığını ve hatta üretim faaliyetlerini durdurduğunu ifade eden Aydoğdu, “Yetişmiş CNC operatörü bulmak neredeyse imkansız. Öyle ki yetişmiş bir CNC operatörün maaşı 6 bin lirayı buluyor.” dedi.

Tezmaksan Genel Müdürü olarak eğitimlere ve akademik eğitimlere özen gösterdiklerini belirten Aydoğdu, “Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye işi sevdirmek, meslekleri konusunda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak adına eğitim verildi. Toplamda 500’ün üzerinde öğrenci ve 50 öğretmene eğitim verildi.” açıklamalarında bulundu.

Kalifiyeli Eleman Sıkıntısı Günden Güne Artıyor

Özellikle sanayicilik açısından kalifiyeli elemanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, kalifiyeli eleman sıkıntısı yüzünden günden güne işletmelerin ve fabrikaların üretim faaliyetlerinde azalma gerçekleştiğini vurguluyor.

Bu sektördeki mesleğine yeni başlayan kişilerin operatörlüğü sevmemesinden ötürü iş değişikliğine başvurduğunu dile getiren Aydoğdu’ya göre mesleğe başlayan operatörlerin teşvik edilmesi gerekiyor. 2 ile 3 bin Türk lirası arasında değişen maaşların arttırılması gerektiğini, operatörlük mesleğinde yer alan kişilerin maaşlarına zam yapılmasını veya ek primler uygulanmasını savunan Tezmaksan Genel Müdürü, bu faaliyetler arttırılırsa sanayi sektörünün geliştirileceğini de dile getirdi.

Okulları dolaştıklarını da vurgulayan Aydoğdu, meslek ve ticaret liselerinde yer alan gençlerin bu iş meslekleri için gerekli eğitimi almalarını önemsediklerini dile getirdi.

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