Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
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Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi


Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 21:54:06
Anasayfa Eko Gündem Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Hazine, yeni haftanın ilk gününde düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle vatandaşlara toplam 3 milyar 722.1 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi.

22 Ocak Pazartesi günü Hazine düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle toplam 3 milyar 722.1 milyon lira borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, düzenlenen ilk ihalede 5 sene (1820 Gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracatını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12.24, bileşik faiz yüzde 12.61 olarak belirlendi. 

Tekliflerin Tümü Karşılandı 

Nominal teklifin 1 milyar 877 milyon lira değerinde belirlendiği ihalelerde, nominal satış 853.5 milyon lira, net satış 852.2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 460 milyon lira tutarında teklifin tümüne yanıt verilen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 930 milyon lira tutarında teklif aldı. Veriler kapsamında piyasa yapıcılarına 965 milyon lira tutarında satış işlemi gerçekleştirildi.  

Düzenlenen ikinci ihalede ise 6 sene (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili tekrar ihraç edildi. Nominal teklifin 1 milyar 645 milyon lira tutarında olduğu ikinci ihalede, nominal satış 598 milyon lira, net satış 584.5 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 200 milyon liralık teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 201.5 milyon lira tutarında teklif alındı. İkinci ihalede piyasa yapıcılarına 660.4 milyon lira tutarında satış işlemi gerçekleştirildi. Hazine, bu iki ihale sonucunda piyasaya toplam 3 milyar 722.1 milyon lira borçlandı. 

Hazine Nominal Teklif Nominal Satış Tahvil İhale
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