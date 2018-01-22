Nominal teklifin 1 milyar 877 milyon lira değerinde belirlendiği ihalelerde, nominal satış 853.5 milyon lira, net satış 852.2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 460 milyon lira tutarında teklifin tümüne yanıt verilen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 930 milyon lira tutarında teklif aldı. Veriler kapsamında piyasa yapıcılarına 965 milyon lira tutarında satış işlemi gerçekleştirildi.

Düzenlenen ikinci ihalede ise 6 sene (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili tekrar ihraç edildi. Nominal teklifin 1 milyar 645 milyon lira tutarında olduğu ikinci ihalede, nominal satış 598 milyon lira, net satış 584.5 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan 200 milyon liralık teklifin tümünün karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 201.5 milyon lira tutarında teklif alındı. İkinci ihalede piyasa yapıcılarına 660.4 milyon lira tutarında satış işlemi gerçekleştirildi. Hazine, bu iki ihale sonucunda piyasaya toplam 3 milyar 722.1 milyon lira borçlandı.