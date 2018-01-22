Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Ocak Pazartesi gününü yüzde 1.81 oranında yükselerek 117.235.47 puanla sonlandırdı. BIST 100 endeksi önceki işlem gününün kapanışına kıyasla 2.088.41 puan arttı. Toplam işlem hacmi ise 6.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2.12 oranında, holding endeksi yüzde 2.61 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok yükselen endeks, yüzde 5.25 oranında artışla turizm sektörü olarak belirlendi. Değer kaybı yaşayan endeksler ise yüzde 0.36 oranında gerileyen inşaat sektörü ve yüzde 0.16 oranında gerileyen spor sektörü olarak belirlendi.

Güne pozitif bir seyir izleyerek başlayan ve genellikle alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 117.246.16 puana kadar yükselerek, günü önceki günün kapanışına göre yüzde 1.81 oranında değer artışıyla 117.235.47 puandan sonlandırdı. Ekonomistler, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaları pozitif fiyatladığını dile getirdi. Hükümetin harekat başlatılmadan önce ve harekatın yürütüldüğü esnada doğru ve açık iletişim kurduğuna, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkat çeken ekonomistler, diplomatik bilgilendirmeleri ardından uluslararası kuruluşların yaptığı açıklamalarda, terör riskinin azalacağına yönelik beklentilerin piyasalardaki pozitif seyre destek verici nitelikte olduğunu ifade etti.

Piyasaların Seyrini Etkileyecek Gelişmeler