BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı
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BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı


BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı
BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-22 Saat: 22:15:09
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.81 oranında değer artışı yaşayarak 117.235.47 seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Ocak Pazartesi gününü yüzde 1.81 oranında yükselerek 117.235.47 puanla sonlandırdı. BIST 100 endeksi önceki işlem gününün kapanışına kıyasla 2.088.41 puan arttı. Toplam işlem hacmi ise 6.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2.12 oranında, holding endeksi yüzde 2.61 oranında yükseldi. Sektör endeksleri içinde en çok yükselen endeks, yüzde 5.25 oranında artışla turizm sektörü olarak belirlendi. Değer kaybı yaşayan endeksler ise yüzde 0.36 oranında gerileyen inşaat sektörü ve yüzde 0.16 oranında gerileyen spor sektörü olarak belirlendi. 

Güne pozitif bir seyir izleyerek başlayan ve genellikle alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 117.246.16 puana kadar yükselerek, günü önceki günün kapanışına göre yüzde 1.81 oranında değer artışıyla 117.235.47 puandan sonlandırdı. Ekonomistler, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaları pozitif fiyatladığını dile getirdi. Hükümetin harekat başlatılmadan önce ve harekatın yürütüldüğü esnada doğru ve açık iletişim kurduğuna, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkat çeken ekonomistler, diplomatik bilgilendirmeleri ardından uluslararası kuruluşların yaptığı açıklamalarda, terör riskinin azalacağına yönelik beklentilerin piyasalardaki pozitif seyre destek verici nitelikte olduğunu ifade etti. 

Piyasaların Seyrini Etkileyecek Gelişmeler 

23 Ocak Salı günü yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik haberlerin piyasaların seyrini etkileyeceğini belirten ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 115.000 seviyesinin destek, 117.500 ve 118.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 

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