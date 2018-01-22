Türk şirketlerinin hisse senedi satış işlemleri yönünden 2018 senesinde başarılı bir performans gösterileceğini öngören ekonomistler, bu sezonun şirketlerin düzenleyeceği halka arzlar için iyi geçeceğini dile getirdi. Çoğu firma yeni senenin gelmesiyle, borsaya giriş yaparak hisselerine değer kazandırmayı hedefliyor. Buna rağmen gerçekleştirilecek halka arzlarda tüm haberlerin iyi olmayabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulmasının gerekliliğine işaret eden ekonomistler, merkezi İstanbul'da bulunan Ünlü & Co. ve İş Yatırım'ın öngörülerini aktararak, 2018 senesinde gerçekleştirilecek on civarındaki ilk halka arzlardan 3 milyar dolar ile 4 milyar dolar arasında kaynak toplanmasını ve 2007 senesindeki rekorun yeniden kırılabileceğinden söz etti. Aracı kurumlara göre gelişmekte olan piyasaların hisse senetlerine gösterilen talep, Türkiye'yi de kapsayıcı olacak.

Finansman Kaynağı Bulmakta Zorluk Çekiyorlar

Buna rağmen hisse senetleri satışlarından önce, hızlı borçlanma artışı Türkiye'de bankaların borç verme ihtimallerini düşürüyor ve bu sayede şirketler farklı finansman kaynaklarına yöneliyor. Özel sektör Türk şirketlerinin 326 milyar dolar tutarındaki yabancı borçları, şirketlerin finansman kaynağı aramasına neden oluyor ve rekor düzeyde olan bu borç tutarı TL'nin daha fazla değer kaybetmesi halinde yerel para cinsinden daha da değerlenme riskiyle karşı karşıya.