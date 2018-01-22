Dolar, yatırımcıların ABD hükümetinin kısmi kapanmasının ülkeye olan etkilerini değerlendirmeleriyle beraberinde değer kaybı yaşadı. ABD 10 senelik hazine tahvillerinde son zamanlarda gözlemlenen satış yoğunluğu yerini durgunluğa bıraktı. Avrupa ve Asya hisse senetleri dalgalı bir seyir izledi.

Piyasalar Tarafından Takip Edilecek Gelişmeler;

- ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos şehrinde World Economic Forum (WEF) toplantıları kapsamında başbakanlar ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelecek.

- Firmaların 2017 senesine yönelik kar açıklamaları hala devam ediyor. Netflix ve Halliburton bugün, Novartis, General Electric, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Starbucks, Hyundai Motor ve Fanuc Corp. ise hafta içinde karlarını açıklayacak.

- Sterlin dolar karşısında yüzde 0.4 oranında yükselerek 1.3907 seviyesine ulaştı. Sterlin bu seviyesiyle 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

- ABD 10 sene vadeli hazine tahvillerin faizi bir baz puan düşerek, bir haftayı aşkın süredir en yüksek düşüşünü yaşadı ve yüzde 2.65'e geriledi.

- Almanya 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi iki baz puan artarak bir haftayı aşkın süredir en güçlü yükselişini gerçekleştirdi ve yüzde 0.58 ile son bir haftanın rekor seviyesine ulaştı.

- İngiltere 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi üç baz puan artarak bir haftayı aşkın süredir en güçlü yükselişini gerçekleştirdi ve yüzde 1.364 seviyesine ulaşarak 12 haftanın rekor seviyesine ulaştı.