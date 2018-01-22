DAİB'in elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesinde Birliğin sorumluluğunu üstlendiği Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
Bu bölgelerden yapılan 1 milyar 810 milyon dolar tutarındaki ihracatta en çok 275 milyon 163 bin dolarla tarım ürünlerinin ihracatı yapıldı. En çok ihraç edilen ürün gruplarında tarım ürünlerini 248 milyon 349 bin dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri, 244 milyon 427 bin dolar ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon, 205 milyon 734 bin dolar ihracatla makine sektörü seyretti. Bunun yanı sıra 2017'de madencilik sektöründen 81 milyon dolar getiri elde edildi. Ülke bazında bu ihracat rakamları incelendiğinde Irak 407 milyon 107 bin dolar ihracatla en çok dış satımın yapıldığı ülke olarak belirlendi. En çok ihracat yapılan ülkelerde Irak'ı İran, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan ve Türkmenistan seyretti.
Bölge Konumuyla Kritik Öneme Sahip
İhracatta 10 milyar dolarlık hedefin tutturulması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, Birliğe bağlı firmaların 2017 senesinde toplam 1 milyar 810 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi. 2017'de bölgede hizmet veren 4 bini aşkın ihracatçının başarılı bir performans gösterdiğine işaret eden Şengel, Birlik üyelerinin genellikle Ortadoğu ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihracat yaptığına değindi.
Bu süreçte Irak'a 407 milyon 107 bin dolar, İran'a 150 milyon 378 bin dolar, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 123 milyon 232 bin dolar ve Almanya'ya 79 milyon dolar tutarında ürün ihraç edildiğine dikkat çeken DAİB Başkanı Şengel, Şengel, bölgenin konumunun Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına ulaşılması yönünden kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.