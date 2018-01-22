Bu bölgelerden yapılan 1 milyar 810 milyon dolar tutarındaki ihracatta en çok 275 milyon 163 bin dolarla tarım ürünlerinin ihracatı yapıldı. En çok ihraç edilen ürün gruplarında tarım ürünlerini 248 milyon 349 bin dolar ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri, 244 milyon 427 bin dolar ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon, 205 milyon 734 bin dolar ihracatla makine sektörü seyretti. Bunun yanı sıra 2017'de madencilik sektöründen 81 milyon dolar getiri elde edildi. Ülke bazında bu ihracat rakamları incelendiğinde Irak 407 milyon 107 bin dolar ihracatla en çok dış satımın yapıldığı ülke olarak belirlendi. En çok ihracat yapılan ülkelerde Irak'ı İran, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan ve Türkmenistan seyretti.