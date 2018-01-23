Sektör Zor Olanı Başardı! Ambalajlı Su İhracatı Yükselişe Geçti!
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Sektör Zor Olanı Başardı! Ambalajlı Su İhracatı Yükselişe Geçti!


Sektör Zor Olanı Başardı! Ambalajlı Su İhracatı Yükselişe Geçti!
Sektör Zor Olanı Başardı! Ambalajlı Su İhracatı Yükselişe Geçti! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 08:31:22
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Vatandaşların sağlıklı suya olan ilgisi arttı. Ambalajlı su pazarındaki büyüme cirolara olumlu yansıdı. Su pazarının yıllık hacmiyse son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Vatandaşların sağlıklı suya olan ilgisi arttı. Ambalajlı su pazarındaki büyüme cirolara olumlu yansıdı. Su pazarının yıllık hacmiyse son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Yıllık Pazar Hacmi 11 Milyar Litreyi Gördü

Ambalajlı ve sağlıklı su tüketimi yurt genelinde ciddi bir artış kaydetti. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinden olan Hüseyin Karamehmetoğlu Pazar hakkında yaptığı açıklamada, su pazarının senelik miktar bazlı hacminin 11 milyarlık sınırı aştığını aktardı. Sektörün yıl bazında yakaladığı cironunsa yaklaşık 5 milyar TL olduğunu ifade etti.

Hem Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olan hem de Pınar Su’yun genel müdürlüğünü yapan Karamehmetoğlu, sektörün bugünkü kapasite kullanım oranının yüzde 50’den az olduğuna dikkat çekerek, “Bugünün verilerine baktığımızda endüstriyel kapasite kullanım oranımız yüzde 40’lık dilimde seyrediyor. Üretimin artması halinde sektör ihtiyacın tamamını, ekstra yatırım yapmadan karşılayabilecek kapasiteye sahip” dedi.

“110 Ülkeye Su İhraç Ediyoruz”

Küresel ambalajlı su pazarına ilişkin bilgilerde aktaran Karamehmetoğlu, yıllık büyüme oranının yüzde 3 ile 4 arasında değiştiğine dikkat çekti. Su sektörünün geçen yıl ihracat fazlası verdiğini ifade ederek, “2017 yılında ambalajlı su sektörü olarak zoru başardık ve 50 milyon doları aşan ihracata imza attık. Su ihracatı tahmin edileceği üzere oldukça zor! Fakat kaynağı Türkiye’de olan doğal sulara talep yüksek! Avrupalı ülkeler ve Körfez ülkeleri Türkiye topraklarında doğan suyun tadını çok seviyor. Yurtdışından gelen talepler incelendiğinde, ihraç edilen suyu yurtdışında ikamet eden Türkler kadar yabancılarda severek tüketiyor. Bu nedenle ihracatta Avrupa ve körfez ihracatın önemli pazarları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye olarak 110’dan fazla ülkeye su ihraç ediyoruz” dedi. 

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