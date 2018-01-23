İstanbul Mobilya Fuarı’nda Stantlar Kapış Kapış Gitti!
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İstanbul Mobilya Fuarı’nda Stantlar Kapış Kapış Gitti!


İstanbul Mobilya Fuarı’nda Stantlar Kapış Kapış Gitti!
İstanbul Mobilya Fuarı’nda Stantlar Kapış Kapış Gitti! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 08:48:27
Anasayfa Eko Gündem İstanbul Mobilya Fuarı’nda Stantlar Kapış Kapış Gitti!

İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Fuara toplamda bin 100 firma katılım başvurusu yaptı. Bu firmaların 600 tanesi fuarda stant açma şansı yakaladı. 500 firma ise fuar alanı kapasitesi nedeniyle açıkta kaldı.

İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Fuara toplamda bin 100 firma katılım başvurusu yaptı. Bu firmaların 600 tanesi fuarda stant açma şansı yakaladı. 500 firma ise fuar alanı kapasitesi nedeniyle açıkta kaldı.

Yer Kiralayan Firmalar, Stantlarını 2 Kat Fiyata Sattı

İstanbul Mobilya Fuarı, CNR’da açıldı. Stantların yetersiz kalması firmalar arasında kıyasıya bir yarışın yalanmasına neden oldu. Stant kiralayabilen bazı aracılar, stantları iki kat fiyat karşılığında yer bulamayan firmalara sattı.

İstanbul Mobilya Fuarı 28 Ocak 2018’e Kadar Ziyaretçilerini Kabul Edecek

Mobilya sektörü geçen yılı beklentinin üzerinde bir ciroyla kapatmıştı. Üretim ve satışların artmasını ise uygulanan KDV indirimi ile özel taksit seçenekleri sağlamıştı. Yurtiçinde bunlar yaşanırken, mobilyacılar ihracat rakamlarını da yükseltti. Bu yıl için hedeflenen ihracatsa 3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu kapsamda önemli uluslararası fuarlar arasında yer alan İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açarak, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. 600 firmanın katılımıyla start alan fuarın 28 Ocak 2018 tarihine kadar açık olacağı öğrenildi.

600 Firma Yer Buldu, 500 Firma Açıkta Kaldı

Fuar ve katılımcı firmalar hakkında konuşan CNR Holding’in yönetim kurulu başkanı, mobilya firmalarının fuara ilgisinin yüksek olduğunu, yer yarışının devam ettiğini, fuar alanının taşıma kapasitesinin 600 firmayı ağırlayabildiğini, 500 kadar firmanın ise yer bulamadığını ifade etti. bazı firmaların internet ilanı ile kiraladıkları alanı başka mobilyacılara sattıklarını da belirterek, “Söz konusu firmalar alanları yüzde yüz karla farklı firmalara satıyor” dedi.

En Az 150 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarın 28 Ocak tarihine kadar açık olacağının altını çizerek, ziyaretçi sayısının 150 bin ve üzeri olacağını dile getirdi. 150 bin kişinin 60 bin kadarının yabancı olarak beklendiğine vurgu yaptı. 

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