New York Borsası Günü Rekorla Tamamladı!
Advert Advert Advert


New York Borsası Günü Rekorla Tamamladı!


New York Borsası Günü Rekorla Tamamladı!
New York Borsası Günü Rekorla Tamamladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 09:19:07
Anasayfa Borsa&Finans New York Borsası Günü Rekorla Tamamladı!

New York Borsası ABD’deki gelişmelere yükseliş yönlü tepki verdi. Borsa dünü rekor seviyede tamamlarken, yatırımcılar bugünün açılışına odaklandı.

New York Borsası ABD’deki gelişmelere yükseliş yönlü tepki verdi. Borsa dünü rekor seviyede tamamlarken, yatırımcılar bugünün açılışına odaklandı.

New York Borsası Haftanın İlk Gününde Rekora Koştu

Bilindiği üzere ABD hükümeti tam 3 gündür çalışma yapmıyor. Senatonun kısmen kapalı olması tüm dünya borsalarını etkilese de, duruma en fazla tepkiyi New York Borsası verdi. Hükümetin tekrar faaliyete geçmesinin önünü açacak gelişme geçici bütçe tasarına çıkan onay olurken, borsa cephesinde gelen haberler artış yönlü oldu.

Dow Jones Sanayi Endeksi Kapanışı 26.214,67 Puandan Yaptı

Buna göre New York Borsası’nda Dow Jones Sanayi Endeksi gün sonunda 142 bin 92 puanlık artış kaydetti. Artış bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 55’e denk geldi. Endeksin gün sonunda ulaştığı puanda 26.214,67 oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi’nde Bir İlk!

Dünkü kapanışta Standard & Poor’s 500 Endeksi de yükselen bir grafik takip etti. Endeks yüzde 81 oranında değer kazandı. 22 bin 68 puanlık artış sonrasında Standard & Poor’s 500 Endeksi günü 2.832,98 puanla tamamladı. Nasdaq Teknoloji Endeksi’nin gün sonu göstergeleri yüzde 0,98’lik artışa işaret etti. Bu artış endekse 71,65 puan olarak yansıdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi günü 7.408,03 puanla sonlandırdı.

Son durumda haftanın ilk işlem gününde Standard & Poor’s 500, Nasdaq Teknoloji ve Dow Jones Sanayi Endeksigün sonunda rekor seviye olarak nitelendirilen puanla kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq Teknoloji Endeksi’ndeki artış tarihi rekor olarak adlandırıldı.

Geçici Bütçe Onayı Yatırımcıya Güven Verdi

Piyasa uzmanlarına göre ABD federal hükümetinin geçici tasarıya onay vermesi, yatırımcının güvenini artırdı. Gelişmeler yatırımcının alım yönlü hareketini beraberinde getirdi. Buda endeks değerlerinin yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. 

new york borsası abd dow jones sanayi endeksi standart & poors 500 endeksi nasgaq teknoloji endeksi
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Her bankanın müşterilerine sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi olanakları farklıdır. Bankalar tarafından belirlenen ihtiyaç kredilerinin bir üst limiti bulunmaktadır. Bu üst limit sizlerin kredi risk raporuna, maaşınıza, daha önceden çekmiş olduğunuz bir kredi varsa...
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor? Tarım ve hayvancılık sektöründe bulunan kişiler için bankalar kredi çekme imkanı sunmaktadır. Bankalardan temin edebileceğiniz tarım kredileri ile hayvansal ve tarımsal faaliyetleriniz için gerekli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi?
Kredi İçin Ev İpoteği mi? Araba İpoteği mi? Bankalar tarafından sıklıkla kullanılan kredilerden birisi de ipotekli ihtiyaç kredisi olarak yer alıyor. Genellikle gelir belgesi ya da meslek sahibi olmayan kişiler tarafından tercih edilen bu kredi yönteminde ipotek karşılığında bankalardan...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı
BIST 100 Endeksi Haftanın İlk İşlem Gününü Yüzde 1.81 Yükselişle Sonlandırdı
Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
Haftanın İlk Gününde Hazine 3 Milyar Lira Tahvil İhracı Gerçekleştirdi