New York Borsası ABD’deki gelişmelere yükseliş yönlü tepki verdi. Borsa dünü rekor seviyede tamamlarken, yatırımcılar bugünün açılışına odaklandı.

New York Borsası Haftanın İlk Gününde Rekora Koştu

Bilindiği üzere ABD hükümeti tam 3 gündür çalışma yapmıyor. Senatonun kısmen kapalı olması tüm dünya borsalarını etkilese de, duruma en fazla tepkiyi New York Borsası verdi. Hükümetin tekrar faaliyete geçmesinin önünü açacak gelişme geçici bütçe tasarına çıkan onay olurken, borsa cephesinde gelen haberler artış yönlü oldu.

Dow Jones Sanayi Endeksi Kapanışı 26.214,67 Puandan Yaptı

Buna göre New York Borsası’nda Dow Jones Sanayi Endeksi gün sonunda 142 bin 92 puanlık artış kaydetti. Artış bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 55’e denk geldi. Endeksin gün sonunda ulaştığı puanda 26.214,67 oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi’nde Bir İlk!

Dünkü kapanışta Standard & Poor’s 500 Endeksi de yükselen bir grafik takip etti. Endeks yüzde 81 oranında değer kazandı. 22 bin 68 puanlık artış sonrasında Standard & Poor’s 500 Endeksi günü 2.832,98 puanla tamamladı. Nasdaq Teknoloji Endeksi’nin gün sonu göstergeleri yüzde 0,98’lik artışa işaret etti. Bu artış endekse 71,65 puan olarak yansıdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi günü 7.408,03 puanla sonlandırdı.

Son durumda haftanın ilk işlem gününde Standard & Poor’s 500, Nasdaq Teknoloji ve Dow Jones Sanayi Endeksigün sonunda rekor seviye olarak nitelendirilen puanla kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq Teknoloji Endeksi’ndeki artış tarihi rekor olarak adlandırıldı.

Geçici Bütçe Onayı Yatırımcıya Güven Verdi

Piyasa uzmanlarına göre ABD federal hükümetinin geçici tasarıya onay vermesi, yatırımcının güvenini artırdı. Gelişmeler yatırımcının alım yönlü hareketini beraberinde getirdi. Buda endeks değerlerinin yukarı yönlü hareket etmesini sağladı.