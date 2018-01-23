Bankalar emekli vatandaşları kendilerine çekmek için promosyonda yeni kampanyalara başladı. bazı bankalarda en az promosyon olan 450 liralık tutar, 600 TL’ye çıkarıldı. Bazı bankalar ise faturaya indirim yapacağını ve bazı özel özel hizmetler vereceğini kaydetti.

Emekliye Cazip Teklifler…

Emekli vatandaşların emekli maaşlarına verilen promosyonda bankalar emekli kapma yarışında sınırları zorlayan kampanyalar yaparak, emeklileri kendi bünyelerine çekmeye çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse her banka promosyon tutarlarını en üst seviyeye çekti. bankalar bu kapsamda hobi tutkunlarına kurs dahi vaat etti. Bunun yanında gençlere seslenerek, emekli olan ve bankaya kazandırılan her bir emekli için 150 liralık ödeme yapacaklarını duyurdu. Bankaların emekli çekmek için denediği diğer bir yolsa doğalgaz faturasına indirim uygulama noktasında kendini gösterdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol gereğince promosyonlarda alt limit 300 lira üst limit 450 lira olarak belirlenmişti. Bankalar bu miktarlar için sıkı bir pazarlık yapsa da, rekabet tutarın esnetilmesini zorunlu kıldı.

Banka promosyonlarının son durumu ise şöyle oldu:

Akbank: emekli maaşını Akbank’a taşıyan vatandaşlara 450 liralık promosyon ödemesi yapıyor.

Denizbank: Denizbank’ın promosyon tutarı ise 450 lirayı buluyor.

Fibabank: Fibabank maaş tutarına göre değişen promosyon ödüyor. Buna göre tutarlar 330 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

Garanti Bankası: Garanti Bankası emeklilere 450 liralık ödeme vaat ediyor.

ING Bank: ING Bank promosyon yarışında 450 lirayla yer alıyor.

İş Bankası: Bankanın promosyon tutarı 450 lira olarak açıklandı.

TEB: TEB 450 liralık promosyonla rekabette bende varım dedi.