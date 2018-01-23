23.01.2018 Dolar Kaç Lira Oldu? Euro Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeler!
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23.01.2018 Dolar Kaç Lira Oldu? Euro Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeler!


23.01.2018 Dolar Kaç Lira Oldu? Euro Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeler!
23.01.2018 Dolar Kaç Lira Oldu? Euro Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeler! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 09:58:48
Anasayfa Altın&Döviz 23.01.2018 Dolar Kaç Lira Oldu? Euro Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Dakika Gelişmeler!

Piyasalar haftanın ikinci işlem günü için açıldı. 23 Ocak 2018 dolar kuru kaç lira oldu? Euro güne kaç liradan başladı? Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın kaç lira oldu? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Piyasalar haftanın ikinci işlem günü için açıldı. 23 Ocak 2018 dolar kuru kaç lira oldu? Euro güne kaç liradan başladı? Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın kaç lira oldu? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Altın ve Döviz Piyasası Gelişmeleri! Dolar ve Euro Son Dakika!

Cumartesi günü başlayan Zeytin Dalı Harekatının döviz piyasalarına etkileri merak edilmekteydi. Operasyonun başlaması ardından haftanın ilk işlem gününde dolar yüzde 0,35’lik yükseliş kaydetti. Euro hareketleri de dolara yakın seviyede oldu. Eurodaki artış yüzde 0,32’nin üzerinde gerçekleşti. Ekonomiden Sorumlu Bakan Mehmet Şimşek’in harekatın ekonomiye etkilerini içeren açıklaması ise piyasaların rahatlamasını sağladı.

Haftanın ikinci işlem gününde yatırımını dolara, euroya ve altına yapan yatırımcılar gözünü yine döviz kurlarıyla altın fiyatlarına çevirdi. Bugünün gelişmeleri ise şöyle oldu

Dolar Satışta Ne Kadar?

Dün 3 lira 83 kuruşa kadar yükselen Dolar gün kapanışını 3,81-3,82 aralığında yaptı. Bugüne ise 3,77-3,78 lira bandında başladı.

Euro Kaç Lira?

Dün 4 lira 68 kuruşu gören Euro bugüne 4 lira 62 kuruş seviyesinden başladı.

Euro/Usd Paritesinde Bugün!

Euro dolar paritesindeki son durum 1,2266 seviyesi olarak kaydedildi.

BIST 100 Endeksi Güne Nasıl Başladı

BIST 100 Endeksi dünkü kapanışını yüzde 0,81’lik artış sonrasında 117.235,47 puanla yaptı. Haftanın ikinci işlem gününe içinse gözler açılışa çevrildi.

Bitcoin Düşüşte Mi Yükselişte Mi?

Kripto para birimlerinin oluşturduğu piyasadaki dalgalanma halen devam ediyor. Piyasanın en büyüğü olan Bitcoin bugüne 10 bin 442 dolardan başladı.

Altının Gram Fiyatı (23.01.2018)

Altın yatırımcısı dünü yüzde 0,06’lık yükselişle geride bırakmıştı. Gram altında bugünün fiyatı 162,62 TL oldu.

Çeyrek Altın Bugün Kaç TL?

Altın yatırımcısının favorisi olan çeyrek altın, dünkü yüzde 0,22’lik düşüş sonrasında güne 165,82 liradan başladı.

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