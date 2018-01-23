Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ASO’nun ödül töreninde konuştu. Bakan, “İmalat sanayi son 15 yılda ihracatını ciddi oranda artırdı. Artış dört kattan fazla oldu” dedi.

“2017 Yılı İhracatı 147,2 Milyar Dolara Ulaştı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, imalat sanayinin son 15 yıllık değişimini rakamlarla aktardı. Sektörün 2002 yılındaki ihracatının 33 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirterek, 2017 yılında hayata geçen ihracatın 147 milyar 200 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bu yıl ve gelecek yıllarda da ihracatın artacağının altını çizerek, “Türk imalat sanayi sektörü 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecek” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci Ankaralı iş adamlarının ekonomiye katkısının yüksek olduğunun altını çizerek, “Ankaralı firmalar kapasite artırımı ile üretim miktarını artırdı. Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla sektörün küresel pazardaki rekabetini birkaç basamak yukarı taşıdı. Tüm bu girişimler hem Ankara’ya hem bölgeye hem de ülke ekonomisine artılar kazandırdı. Ankara bugün memur ve ticaret merkezi olmanın yanında, sanayi kenti kimliğini de üzerinde taşıyor. Kentte hizmete alınan organize sanayi bölgeleri ise hızla gelişiyor. Bölgelerdeki üretim merkezleri binlerce vatandaşı istihdam edecek kapasiteye ulaştı. Üretimin artması geçen 15 yıllık zaman diliminde ihracat miktarına ve tutarlarına olumlu yansıdı” dedi.

TOBB Başkanı: 1,5 Milyon Kişilik Ek İstihdama Ulaştık

Ödül töreninde yer alan diğer bir isim olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinin meyvelerini topladıklarını ifade ederek, “İstihdam seferberliğinin başladığı günden bu yana, iş dünyası 1 milyon 500 bin kişiye ek istihdam sağlamayı başardı” dedi.