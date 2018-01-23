Küresel Gelir Adaletsizliği Her Geçen Yıl Artıyor
Advert Advert Advert


Küresel Gelir Adaletsizliği Her Geçen Yıl Artıyor


Küresel Gelir Adaletsizliği Her Geçen Yıl Artıyor
Küresel Gelir Adaletsizliği Her Geçen Yıl Artıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-23 Saat: 10:36:02
Anasayfa Eko Gündem Küresel Gelir Adaletsizliği Her Geçen Yıl Artıyor

Küresel anlamda yapılan araştırmaların sonucuna göre küresel gelir adaletsizliğinin 2017 yılında ciddi anlamda artış gösterdiği tespit edildi.

Küresel gelir adaletsizliği 2017 yılında artışa geçerken, ortaya çıkan küresel servetin yüzde 82’lik diliminin en zengin yüzde 1’lik kesime gittiği belirlendi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya gelir dağılımını ele alan raporu ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam’dan elde ettiği bilgilere göre, dünyada 2 bin 43 kişinin milyarder olduğu belirlenirken, 3,7 milyar yoksul olduğu ortaya çıktı. Bu rakamlara bakıldığında küresel gelir adaletsizliğinin 2017'de arttığı görülürken, yaratılan küresel servetin yüzde 82'lik bölümünün en zengin yüzde 1'lik kesimin cebine girdiği görüldü. Buna karşın dünyanın yüzde 50'lik kısmında yer alan yoksul kesimde herhangi bir servet artışı olmadı.

Her Milyarderden 9'u Erkek

PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında gelir adaletsizliği ile alakalı, 2017 yılında 10 bin 306 haberin yazılı basına yansıdığı belirlenirken, bu rakam 2016 yılında 7 bin 117 haber çıkışı belirlendi. 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre altı kat daha hızlı büyürken, Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı. Böylelikle milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2 bin 43'e ulaştı. Bunun yanı sıra kadın ve erkek gelir dağılımında da adaletsizlik gözlemlenirken, dünyada her 10 milyarderden 9’unun erkek olduğu görüldü.Öte yandan dünyanın en büyük beş moda markasının genel müdürlerinin maaşlarının sadece dört günlük toplamının Bangladeş'teki tekstil işçilerinin bir hayat boyu kazandığından daha fazla olduğu açıklandı. Medyada önce çıkan başlıklarda, bu adaletsiz dağılıma karşın ekonomik işleyişlerin gözden geçirilmesi ve şirketlerin hissedarların kârını maksimize etmek üzere çalışmasının sosyal etkilerinin dikkate alınması gerektiğini başlığı dikkat çekti.

küresel gelir adaletsizliği ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir
Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir
BIST 100 Endeksi Zirve Tazeledi!
BIST 100 Endeksi Zirve Tazeledi!