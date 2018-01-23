Sömestr Tatilinde Oyun Hediyesi
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Sömestr Tatilinde Oyun Hediyesi


Sömestr Tatilinde Oyun Hediyesi
Sömestr Tatilinde Oyun Hediyesi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-23 Saat: 10:37:49
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Aral tarafından üretilen bilgisayar oyunları ve oyun konsolları yarıyıl tatiline özel olarak yüzde 70 indirimli satılıyor.

Aral A.Ş.’nin sömestr tatiline özel oyun kampanyası, Türkiye’de ve dünyada en popüler bilgisayar ve konsol oyunlarını yüzde 70’e varan indirimlerle satın alma fırsatı sunuyor

Türkiye’de bilgisayar ve konsol oyunlarının distribütörü Aral A.Ş., sömestr tatili nedeniyle birçok popüler ve yeni oyun için özel bir indirim kampanyası başlattı.

Aksiyon, strateji, yarış, futbol ve daha pek çok kategoride en yeni ve en popüler oyunları kapsayan kampanya, fiyatlarda yüzde 70’lere varan indirimler sağlıyor.

Dünya’da ve Türkiye’de oyun tutkunlarının severek oynadığı, FIFA18, Call of Duty World War II, Assassins Creed Origins, PES 2018, Dishonored 2, The Evil Within 2, Sonic Forces Bonus Edition ve Destiny 2 gibi birçok popüler oyun için de geçerli olan kampanya, sömestr tatiline çıkan öğrenciler için karne hediyesi, oyun severler için fırsat niteliği taşıyor

aral oyun ekonomi haber basın bülteni
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