Yapısı gereği hem çok hareketli, hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmazdır. Göz etrafında başlayan bütün sarkmalar ve gevşemeler de göz kapaklarını olumsuz etkiler. Uykusuzluk ve yorgunluk göz kapağı düşüklüğünün en büyük sebepleri arasında gösteriliyor. Yaşlanma belirtilerinin en erken görüldüğü göz kapağı ve göz çevresine erken müdahale edilerek başarılı sonuçlar elde edilebilir ve kişinin genç görünmesi sağlanabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Attila Hacılar konuyla ilgili şunları anlattı;

Yaşam Koşulları En Büyük Etken

Üst ve bazen alt göz kapaklarında yaşlanma sürecinin bir parçası olarak sarkıklıklar olabilir. Kaşlarda da aynı sürecin bir parçası olarak sarkma olabilir. Göz kapağının derisi gevşer, sarkar, kaslar zayıflar ve yağ kesecikleri kabarıklıklar oluşturabilir. Tüm bunlar sadece yaşlanma sonucu meydana gelmeyip bazen yorgunluk, uykusuzluk veya ailesel yatkınlıklardan da kaynaklanabilir.

Göz Kapağı Sarkar Torba Olur

Göz kapakları yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği ve en fazla dikkat çektiği yerdir. Yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmaz. Etraflarında başlayan bütün sarkmalar, gevşemeler de göz kapaklarını etkiler. Göz kapağı yaşlanmaya bağlı olarak, bazen de kalıtsal olarak daha genç yaşlarda ya da gözlerin fazla yorulmasına bağlı olarak torbalanma olabilir ya da bollaşabilir bu durum göz kapağı estetiği ile düzeltilebilir.

15 Yaş Gençleşirsiniz

Göz kapağı cerrahisi tıbben gerekli durumlarda (görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi) veya kişinin görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. İşlem lokal anestezi ile yapılır, iyileşme süresi kısadır (1-3 saat), kişinin 10-15 yaş genç görünmesini sağlayabilir. Göz kapağı estetiği (blefaroplasti), 35-70 yaş aralığındaki kişilere uygulanmaktadır. Genetik faktörler genç yaşlarda da göz kapağı sorunlarına yol açabileceği için 20 yaşlarından sonra da gözkapağı estetiği gerçekleştirilmektedir. Göz kapaklarında doğuştan sorun olan çocuklarda 6 yaşına kadar ameliyat yaptırılması gerekmektedir. İlk 2 gün göz yorucu eylemlerde bulunulmaktan uzak durulmalıdır.

Operasyondan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler