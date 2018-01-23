Divan Otellerinin sağlıklı beslenmeyi hayat biçimi edinen misafirleri için özenle hazırladığı “Gününü Güçlendir” menüsü, glütensiz ve vejetaryen içeriğiyle farklı bir yolculuğa davet ediyor. Başlangıçtan ana yemeğe kadar uzanan zengin menüde, öğününü tatlıyla sonlandırmak isteyenleri de enfes lezzetler bekliyor.

“Gününü Güçlendir” menüsü Divan İstanbul, Divan Suites İstanbul G-Plus, Divan Ankara, Divan Express Eskişehir, Divan Mersin ve Divan Erbil’de Divan şeflerinin lezzetli dokunuşlarıyla misafirlerle buluşuyor. Portakal segmenti, bezelyeli humus, kırmızı kinoa, kabak kızartması ve narenciye sirkesi eşliğinde servis edilen “Buffalo Mozzarella Kasesi”, kavrulmuş fındık ile lezzetlendirilen “Patio Kasesi”, “Kinoa Salatası”, “Glütensiz Makarna”, karamelize mantar ve pırasanın buluştuğu “Kepekli Pizza” ve vejetaryen ekmek krakerleri ile sunulan “Fırında Feta Peyniri”nin yer aldığı “Gününü Güçlendir” menüsü zinde bir gün için ideal bir öğün vadediyor.

Tatlıdan Vazgeçemeyenlere Sağlıklı Seçenekler

Hafif ve doyurucu seçeneklerin sunulduğu “Gününü Güçlendir” menüsünde tatlısız yapamayanlar için de alternatifler yer alıyor. Divan şefleri tarafından özenle hazırlanan menüde mango ve tutku meyve şerbeti ile sunulan “Vanilyalı Soya Sütlü Panna Cotta” ve yoğurt-chia dondurma ile servis edilen “Pancarlı Portakallı Jöle” damaklarda muhteşem bir tat bırakıyor.