2017 yılının istihdam seferberliğinin olumlu etkilerinin hissedildiği bir yıl olduğunu söyleyen Eleman.net Genel Müdürü Özlem Duyarlar, kendi verilerinin de bunu doğruladığını belirtti. 2017 yılında, mavi yaka ve ara kademe çalışanlara odaklı iş ilanlarının yüzde 30, bu ilanlara başvuruların ise yüzde 20 arttığını kaydeden Duyarlar, “Yıl boyunca yayınladığımız 110 bini aşkın ilana 11 milyondan fazla başvuru yapıldı. Bir önceki yıla oranla, eleman arayan yeni firma sayısı yüzde 6, iş arayanların sayısı ise yüzde 10 artış gösterdi” dedi.

Duyarlar, son olarak açıklanan ekim ayı işsizlik verilerinin de işaret ettiği gibi, istihdam seferberliği ve istihdamın artırılmasına yönelik teşviklerin olumlu etkisinin 2017 yılında yoğun bir biçimde hissedildiğini söyledi. “Dış etkenlerden kaynaklanan önemli sorunlar yaşanmadığı ve teşvikler sürdüğü takdirde, bu olumlu tablonun 2018 yılında da devam edeceğine inanıyoruz” diye konuşan Özlem Duyarlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni Nesil Mavi Yaka, Plazada Çalışmak İstiyor

“Eleman.net verileri, iş ilanlarındaki hareketlenmenin yılın ikinci çeyreğinde, özellikle mayıs ayında en üst seviyeye çıktığını gösteriyor. En fazla başvuru yapılan ay ise temmuz oldu. Yıl boyunca en fazla iş ilanı yayınlanan ilk üç sektör güvenlik/savunma, gıda ve perakende olurken, en fazla başvuru alan sektörler ise perakende, gıda ve eğitim olarak sıralandı. Bu sıralamaların, yeni nesil mavi yakalı çalışanların sanayi tesislerinden çok, mağazalarda, AVM’lerde ve plazalarda çalışmak istedikleri gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdiği düşüncesindeyiz.”

Yayınlanan iş ilanlarını ve yapılan başvuruları sektör genelinden uzaklaşıp bölüm özelinde değerlendirdiklerinde de benzer bir tablo gördüklerini söyleyen Duyarlar, “En fazla ilan yayınlayan üç bölüm güvenlik, satış ve temizlik; en fazla başvuru yapılan bölümler ise satış, muhasebe ve güvenlik olarak öne çıktı” diye konuştu.

İşi “Cepten” Arıyoruz

Duyarlar, 2017 yılında Eleman.net’teki iş ilanlarına başvuran adayların yüzde 70’nin mobil cihazlar aracılığıyla başvuru yaptığına dikkat çekerek, “Bu oran, günümüzde her an her yerden iş başvurusu yapabilme esnekliğinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. İş arayanların büyük bir bölümü artık akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazları tercih ediyor. Biz de hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan teknolojilere yatırım yapan bir platform olarak, mobil uyumlu internet sitemiz ve mobil uygulamalarımız ile adayların ve işverenlerin, istedikleri zaman istedikleri yerden başvuru yapmalarını ve iş ilanı yayınlayabilmelerini sağlıyoruz” dedi.

Eleman.net 2017 Verileri

Eleman arayan yeni firma sayısı, bir önceki yıla oranla %6, iş arayanların sayısı ise %10 arttı.

En fazla ilan Mayıs ayında yayınlandı.

En fazla başvuru Temmuz ayında yapıldı.

Başvuru sayısı İlan sayısı 2016 9.617.734 84.565 2017 11.612.907 110.105 Artış %20 %30

En Fazla İlan Yayınlanan Sektörler Savunma / Güvenlik 10,93% Gıda 7,93% Mağazacılık / Perakendecilik 7,87% Hizmet / İşletme Servisi 6,02% Tekstil 4,47% İnşaat 3,43% Temizlik 3,32% Elektrik ve Elektronik 3,04% Eğitim 2,91% İmalat 2,74%

En Fazla Başvuru Yapılan Sektörler Mağazacılık / Perakendecilik 8,68% Gıda 7,72% Eğitim 5,51% Hizmet / İşletme Servisi 5,18% Savunma / Güvenlik 5,08% İnşaat 3,70% Tekstil 3,42% Lojistik 3,18% Danışmanlık 3,04% Turizm 2,80%

En Fazla İlan Yayınlanan Bölümler Güvenlik 11,64% Satış 6,60% Temizlik 4,54% Muhasebe 4,05% Üretim 3,45% Gıda 2,77% Depo 2,16% Restoran 1,98% Yiyecek / İçecek 1,66% Eğitim 1,63%

En Fazla Başvuru Yapılan Bölümler Satış 7,73% Muhasebe 5,93% Güvenlik 5,57% Eğitim 3,48% Çağrı Merkezi 3,29% Üretim 2,97% Sekreterlik 2,85% Depo 2,57% Gıda 2,48% Temizlik 1,94%