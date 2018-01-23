Vestel’in En Güçlü Daewoo Rakibi İranlı Çıktı
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Vestel’in En Güçlü Daewoo Rakibi İranlı Çıktı


Vestel’in En Güçlü Daewoo Rakibi İranlı Çıktı
Vestel’in En Güçlü Daewoo Rakibi İranlı Çıktı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 10:52:20
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Türkiye’nin yükselen değeri Vestel, Daewoo Elektronik’e talip oldu. Teklif yarışına giren şirketin en güçlü rakibininse İran merkezli Entekhab adlı şirket olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin yükselen değeri Vestel, Daewoo Elektronik’e talip oldu. Teklif yarışına giren şirketin en güçlü rakibininse İran merkezli Entekhab adlı şirket olduğu ifade edildi.

Vestel Satın Alma Yarışında…

Vestel yılın ilk satın alma teklifini Dongbu Daewoo Elektronik için verdi. Satın alma yarışında rakiplerini geride bırakmak isteyen marka, güçlü şirketleri sollayarak Daewoo Elektronik’in yeni sahibi olmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere Vestel Zorlu Holding bünyesine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket geçen yıl Toshiba’ya teklif götürmüş, satın alma Vestel’in istediği şekilde sonuçlanamamıştı. Toshiba’nın yeni sahibi ise Hisense olmuştu. Geçen yılın bu kötü deneyimi ardından Dongbu Daewoo Elektronik’e odaklanan şirket, şimdiyse İranlı rakibiyle mücadele edeceğe benziyor.

Satış Yeni Bir Boyut Kazandı

Bir gazetede çıkan habere göre, Vestel’in en güçlü rakibi Entekhab Industrial Group olarak ifade edildi. Haberde Daewoo Elektronik’in Grubun teklifini değerlendirmeye başladığı kaydedilirken, satışın gerçekleşmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Daewoo’nun teklife sıcak baktığı da haberde yer alan bilgilerden oldu. Güney Kore’de çıkan haberlerde, Daewoo’nun Vestel ve Entekhab Industrial Group arasında kararsız kaldığı, satışısın bu iki şirketten birine yapılmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

8 Kentte 200’den Fazla Mağazası Var

İranlı Entekhab Industrial Group ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Uluslararası arenada da yer alan şirketin BAE’den İtalya’ya, Rusya’ya Çin’e hatta Türkiye’de dahi ofisleri bulunuyor. Ülke genelinde ise 8 farklı kentte 200’ün üzerinde mağazaya sahip. Şirketin diğer bir ilgi alanı ise eğitim sektörü olarak biliniyor. Uzay teknolojisi alanında çalışmaları dünyanın dikkatini çekenler arasında bulunuyor. 

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