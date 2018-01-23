Oyun geliştiricilerini buluşturan, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), dünyanın dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da 26-28 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Netmarble Türkiye ana sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, bu yıl 10’uncusu düzenlenen maratonda, BAU Galata Kampüsü BUG Lab’de bir araya gelecek profesyonel ve amatör oyun geliştiriciler, kendi ekiplerini kurarak, 48 saat boyunca durmaksızın oyun projelerini hayata geçirecek.

Açılış konuşmasını Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek’in gerçekleştireceği GGJ’de geçen yıl 95 ülkeden oyun geliştirme ekipleri, sadece bir hafta sonunda 7 binin üzerinde oyun geliştirdi.

Oyununu Tüm Dünya Görsün

Öğrencisinden profesyoneline herkesin katılabileceği bu etkinlikte, daha önce beraber çalışmamış olan ama oyun yapımı aşkıyla yanan kişiler, cuma akşamından pazar öğleden sonraya kadar geçecek zaman içerisinde, belirlenen bir tema üzerinde, spontane oyun projeleri üretecek ve etkinliğin sonunda bu projeleri tüm dünyaya sunacaklar