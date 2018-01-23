E-ticaret platformu n11.com’un ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ projesi, Türkiye’nin önde gelen iletişim projelerinin ödüllendirildiği PRİDA İletişim Ödülleri 2018’de Topluluk Yaratımı ve Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. n11.com’a bu ödülü getiren PR ajansı ise desiBel Ajans oldu.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri, 19 Ocak Cuma günü Grand Hyatt’ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. 18 kategoride Türkiye’nin önde gelen iletişim projelerinin ödüllendirildiği törende yılın en başarılı ‘Topluluk Yaratımı ve Yönetimi’ projesi n11.com’un ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ oldu. n11.com’a bu ödülü getiren PR ajansı ise desiBel Ajans oldu.

E-ticaret platformu n11.com’un sektörde bir ilke imza atarak düzenlediği dev indirim kampanyası ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’in iletişim ayağında geleneksel ve djital medyanın her kolu kullanılarak Türkiye’ye bir alışveriş günü kazandırıldı. Türk online alışveriş ve 23-44 yaş arası internet kullanıcılarının hedeflendiği iletişim faaliyetleri sonucu her yıl 11 Kasım tarihini bekleyecek bir tüketici/kullanıcı kitlesi oluştu, marka bilinirliğine katkı sağlandı. Tüketicilerin alışveriş yapmak için bekledikleri bir gün haline gelen ve WOM etkisiyle büyüyen 11.11 projesi, desiBel Ajans iş birliğiyle n11.com’un e-ticarette akla gelen ilk marka olma algısını da kuvvetlendirdi.