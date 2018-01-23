Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018
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Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018


Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018
Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 11:31:11
Anasayfa Borsa&Finans Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü için açtı. BIST 100 endeksi 23 Ocak 2018 tarihine yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,52 oldu.

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü için açtı. BIST 100 endeksi 23 Ocak 2018 tarihine yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,52 oldu.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,52 Değer Kazancıyla Başladı

BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,52’lik artış sonrasında puan değerini 608 bin 10 artırdı. Endeksin gün açılışı ise 117.843,57 puan oldu.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi günün ilk dakikalarında yüzde 0,78’i bulan oranda arttı. Değer kazanan diğer bir endeks ise holding endeksi olarak gözlemlendi. Endeks açılışta yüzde 0,57 değerlendi.

Sektör Endeksleri Yukarı Hareket Ediyor

Borsadaki sektörel endeksler incelendiğinde neredeyse tüm sektör endeksleri yükselen grafiğe sahip oldu. Endeksler arasında değer yitiren bir endeks vardı. Oda sigorta olarak kayda geçti. Değerdeki kayıp ise yüzde 0,03 oldu. Günün en iyi başlangıcını yapan sektörse bankacılık olarak kayda geçti.

BIST 100 endeksinin dünkü gelişimi ise açılışta yukarı yönlü gerçekleşmişti. Değer kazancı gün içerisinde de devam etti. 22 Ocak 2018’de BIST 100, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,81 oranında değer kazandı ve günü 117.235,47 puan seviyesinde kapattı.

Bugün Tüketici Güven Endeksi Açıklanacak

Piyasalar Zeytin Dalı Harekatını yakından takip ederken, bugün yurtiçinde açıklanması beklenen veriler Tüketici Güven Endeksi olacak. Yurtdışında takip edilecek gelişmeler arasında ise Almanya’nın Zew endeksleri öncelikli olacak. Bunun yanında ABD Richmond Fed sanayi endeksine ilişkin açıklama yapacak.

Piyasa uzmanlarının beklentilerine göre BIST 100 bugün teknik açıdan 117 bin 800 puanın üzerine çıkmayı hedefleyecek. Uzmanlara göre endeksin zirve noktası ise 118 bin 395 puan olacak.

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Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018
Borsada Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 23 Ocak 2018