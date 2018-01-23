17-19 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’da, Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenen 2. Expo Turkey by Qatar’ın yıldızı, gayrimenkul sektörünün öncüsü Sinpaş GYO oldu. Sinpaş GYO; İstanbul, Ankara ve Bursa’da geliştirdiği temalı konut projeleriyle hem yerli hem de yabancı konut alıcısı ve yatırımcısının en çok tercih ettiği marka olarak dikkat çekmeyi sürdürdü.

Önemli İsimler Sinpaş GYO Standında

Kraliyet ailesi üyesi H. E. Sheikh bin Jassim Al Thani, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, MÜSİAD Genel Başkanı Abddurrahman Kaan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sinpaş GYO standını ziyaret eden önemli isimlerden birkaçı oldu. İstanbul’un gözbebeği Bomonti’de yükselen Queen Bomonti, Bursa’nın uluslararası ödüllü ilk ve tek konut projesi Bursa Modern projeleri fuarda yoğun ilgi gördü.

Sinpaş GYO standında konuşan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer: ‘Geçen yıla göre bu yıl zamanlama ve lokasyon daha iyi planlanmış. Önemli misafirler ağırladık. Satışlar da daha iyi ancak bizim için bu tür fuarlar satıştan ziyade markamızı, ürünlerimizi, şehirlerimizi, ülkemizi tanıttığımız fuarlardır. Burada Bursa Modern projesinin hemen yanında yer alan Bursa Aqua City projemiz hakkında bir ön bilgi verdik. Bursa Aqua City projemizin Mart ayında lansmanını yapmayı planlıyoruz.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer: Körfez’in Gözü Sinpaş Projelerinde

Sinpaş olarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başladıklarını söyleyen Gacemer, sözlerine şöyle devam etti: ‘Sinpaş GYO olarak Körfez ülkeleriyle her zaman yakın ilişkiler içinde olduk. Bu bölgede düzenlenen fuarlara sık sık katılarak projelerimizi yatırımcılara tanıtma fırsatı buluyoruz. Katar da aynı şekilde yakın takibimizde. Katar, körfez bölgeleri içinde en iyi ekonomik performans gösteren ülke. Dünyanın en rekabetçi 18. ekonomisi olmakla beraber son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hacmi de artış göstermiş durumda. Katarlı gayrimenkul yatırımcıları da İstanbul ve Bursa projelerimize oldukça ilgi gösteriyorlar. Bir milyon dolarlık ev alana Türk vatandaşlığı verilmesi, KDV’de yapılan indirimlerle bu yıl yabancıya yapacağımız satışlarla sektör hedefimiz olan 5 milyar doları yakalayacağımızı umuyoruz.’

Queen Bomonti, İstanbul’un Yeni Simgesi

Marka değeri her geçen gün yükselen İstanbul’un; en köklü ve değerli semti Şişli-Bomonti’de konumlanan Queen Bomonti, şehrin merkezinde lüks ve konforlu bir yaşamı şık bir dekorasyonla sunuyor. Boğaz’a ve Tarihi Yarımada’ya hâkim konumu ile dikkat çeken projeden Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iş ve eğlence merkezlerine, Cevahir ve City’s gibi alışveriş merkezlerine, Avrupa’nın en gözde kongre oteli Hilton’a çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Boğaz’da bir kahvaltı ya da Nişantaşı’nda bir kahve içmek için saatler değil, dakikalar ayırmak yeterli oluyor. Türkiye’nin ilk ‘HIGHLIFE’ temalı projesi Queen Bomonti, kendine ait 10 bin metrekarelik “Şehir Parkı” ile şehrin tam merkezinde yeşillikler içerisinde.

Tarihi ve Kültürel Dokusu ile İstanbul’un Arka Bahçesi Bursa

Bursa, tarihi zenginliği ve kültürel mirası ile yerli konut alıcısının olduğu kadar, yabancı yatırımcının da ilgisini çeken bir şehir. Konut fiyatları Bursa’da İstanbul’daki gayrimenkullerden %30-40 daha düşük. Geri dönüş süresi de İstanbul ile hemen hemen aynı seviyede seyrediyor. Bu da konut yatırımcıları için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hayata geçen Osmangazi Köprüsü ile İstanbul Bursa arası sadece 50 dakika mesafeye düştü.

Sinpaş’ın Efsane Konut Projesi Aqua City Şimdi Bursa’da!

Bursa’nın gelişen ve büyüyen İstanbul yolu aksında, Bursa’nın tek uluslararası ödüllü konut projesi Bursa Modern’in hemen yanında yer alan Aqua City Bursa, sizlere yepyeni bir yatırım fırsatı sunuyor.

Su ve yeşil ile iç içe, Uludağ manzaralı geniş balkonları, meydanı, kafe - restoranları, spor, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla yaşama dair keyif alacağınız pek çok şeyi Aqua City Bursa’da yeni sakinlerini bekliyor.