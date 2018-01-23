Türkiye'nin bilişim ihracatı şampiyonu Ekin Teknoloji, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2018'de yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen güvenli şehir çözümleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen güvenli şehir teknolojileri ile 10 ülkede 22 şehirde ihlal ve suç oranlarının takibine ve azaltılmasına destek olan Ekin Teknoloji, CES 2018'in yıldızları arasında yer aldı. Stuttgart, Abu Dabi, Bakü ve Dubai'den sonra New York ofisini açarak ABD pazarında da güvenlik gözetimine talip olan Ekin Teknoloji, Ekin Bike Patrol, Ekin Micro Spotter ve Ekin Face ile fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Şirketin kamudan özel sektöre uzanan, tam gözetimin ve güvenlik kontrolünün sağlanmasına destek olan ürünlerinin emniyet birimlerinin yanı sıra ABD perakende sektörü tarafından da büyük ilgi ile karşılandığını belirten Ekin Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Orkunt Yozgat; "Büyük şehirlerde artan nüfus, beraberinde ulaşım, trafik, park ve güvenlik sorunlarını getiriyor. Farklı kullanım alanları için geliştirdiğimiz yazılım ve donanım çözümlerimizle şehirleri akıllandırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltiyoruz. CES 2018 süresince ABD'nin birçok eyaletinden yüzlerce sektör profesyonelini standımızda ağırladık. Yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolü ve alışveriş merkezleri için geliştirdiğimiz yeni çözümümüz ile birçok farklı alanı temsil eden uzman ile görüşme gerçekleştirdik. Dünyanın en prestijli ödüllerini kazanan ve tamamı Türk mühendislerinin eseri olan çözümlerimizin, ABD pazarında da kısa sürede ses getirmesinden ve alanımızda lider çözümlerimizi uluslararası katılımcılara tanıtmaktan memnuniyet duyduk" dedi.

"40 Milyar Dolarlık Pazarın Yükselen Oyuncusuyuz"

Dünyada güvenli ve akıllı şehirler pazarının 40 milyar dolara ulaştığını; kendi yazılım, donanım ve tasarım çözümleriyle geliştirdiği ürünlerin yüzde 90'ını yurt dışına ihraç ettiğini kaydeden Orkunt Yozgat şöyle konuştu; "Hızlı nüfus artışı, hızlı kentleşme, politik gelişmelerve güvenlik kaygıları pazarı büyüttü. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlenen teknolojiler bugün Ekin Teknoloji’nin çözümleriyle aktif olarak onlarca şehirde kullanılıyor. Sistemler sadece trafik ve şehir güvenliği alanında değil, sıcaklık ve nem ölçümleme gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Şehirleri güvenli hala getirirken aynı zamanda akıllı hale de getiriyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler ile Türkiye'ye her geçen yıl daha fazla değer katıyoruz. Türkiye’de yazılım ve donanım ihracatının ortalama kilogram fiyatı 1,6 dolarken, Ekin Teknoloji’nin geliştirdiği sistemlerin kilogram başı ihracat fiyatı bin 250 doları buluyor. İnsan yoğunluğunun olduğu her yerde, sınır kapıları, alışveriş merkezleri, havaalanları, otoyollar, meydanlar, binalar, kalabalık mekanlarda yaşamın daha düzenli ve güvenli hale gelmesi için 2018'de de farklı ürünleri pazara sunacağız.”

Ekin Teknolojinin dünya akıllı şehir pazarında 10 yılda yüzde 2 bin 783’lük büyüme kaydettiğini de belirten Orkunt Yozgat, başta ABD pazarı olmak üzere Avrupa ve Asya ile 2018 yılında da Türkiye'nin bilişim hizmetlerinde ihracat şampiyonu olmayı hedeflediklerini söyledi.