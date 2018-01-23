Astor Transformatör Ödüle Layık Görüldü
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Astor Transformatör Ödüle Layık Görüldü


Astor Transformatör Ödüle Layık Görüldü
Astor Transformatör Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-23 Saat: 11:58:32
Anasayfa Şirketler Astor Transformatör Ödüle Layık Görüldü

Ankara Sanayi Odası katkıları ile düzenlenen etkinlikte Astor Transformatör Ar Ge ana dalında ödül aldı.

Türkiye’de elektrik üretiminde, dağıtım ve iletim kısmında yüzde yüz yerli üretim ile ilk sırada yer alan Astor Transformatör, dünyada ilk 5’te yer alıyor. Transformatör üretiminde robot teknolojisini kullanan ilk firma olmasıyla birlikte Astor aynı zamanda, milli maden politikası kapsamında yenilenebilir enerji üretiminde de transformatörlerin üretimini gerçekleştiriyor. Tam kapasite ile yıllık 24 bin adet dağıtım transformatörü üretebilen ASTOR, Türkiye için rekor bir üretime sahip. 60 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin ihracat bayrağını dalgalandırarak yeniliklere ve öncülüklere imza atıyor.

İş hacimleri, yatırımları ve AR-GE çalışmaları ile Ankara’ya, bölgeye ve ülke ekonomisine güç katan iş adamları ve kadınlarını ağırlayan ASO 54. Yıl Ödül Töreni, 54 firmayı bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı ödül töreninde, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir olması açısından ileri teknolojinin öneminin bilincinde olan Astor Transformatör, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ayırdığı 6 milyon TL bütçe ile AR-GE ana dalında ödüle layık görüldü. “AR-GE Merkezli Büyüme” mottosunu şirket politikası haline getiren ASTOR, AR-GE’yi her işin merkezine yerleştirerek büyüme hızını her geçen gün arttırıyor.

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