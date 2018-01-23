Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayı Verileri Açıklandı!
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Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayı Verileri Açıklandı!


Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayı Verileri Açıklandı!
Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayı Verileri Açıklandı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 11:59:28
Anasayfa Eko Gündem Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayı Verileri Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018’in ilk ayına ilişkin “Tüketici Güven Endeksi” verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre endeks değeri Ocak ayında yükseldi. Artış yüzde 11’in üzerinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018’in ilk ayına ilişkin “Tüketici Güven Endeksi” verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre endeks değeri Ocak ayında yükseldi. Artış yüzde 11’in üzerinde oldu.

Tüketici Güven Endeksi Yüzde 11,1 Arttı

Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi araştırmasının sonuçlarını içeren bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi, 2017’nin Aralık ayına kıyasla yüzde 11,1’lik artış kaydetti. Artış sonrasında endeksin değeri 72,3’e yükselmiş oldu. Aralık ayı verileri incelendiğinde Tüketici Güven Endeksinin 65,1 seviyesinde olduğu görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu bu sonuçlara T.C. Merkez Bankası ile işbirliği yaparak ulaştı.

Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi Ocakta Arttı

Yapılan açıklamaya göre “Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi” Ocak ayında, geçen yılın son ayına nazaran yüzde 7,3 oranında arttı. Artış sonrasındaki değer 91,1 olarak kayda geçti. Artışta önümüzdeki 12 ayın beklentilerinin iyileşme içerisinde olması etkili oldu.

TÜİK, Ocak ayı “Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi” verilerini de paylaştı. Buna göre endeks değeri, bir önceki aya kıyasla yüzde 9,7 oranında artış kaydetti. Aralık ayı Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi değeri 87,5 olarak kayda geçerken, Ocak ayında değer 96,1 oldu. Endeks değerinin yukarı yönlü hareketinde önümüzdeki 12 aylık süreçte, ekonomik duruma ilişkin beklentinin olumlu seyretmesi önem arz etti.

Aynı dönemler dikkate alındığında “İşsiz Sayısı Beklenti Endeksi” yüzde 7,7’lik artışa ev sahipliği yaptı. Artış sonrasındaki endeks değeri 76’ya işaret etti. Bu sonucu ankete katılanların işsiz sayısının azalacağına yönelik beklentileri etkiledi.

Ocak ayında “Tasarruf Etme İhtimali Endeksi” de yükseliş kaydeden endekslerden oldu. Endeks değeri Ocakta 26,2’lik değere ulaştı.

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