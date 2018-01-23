Spa ve Fitness abonelikleri internete taşınıyor, müşterilerine online kanallarla 7/24 hizmet sunan işletmeler yeni gelir modellerine kapı aralıyor.

Spa ve Fitness merkezlerinin telefonla satış ve pazarlama faaliyetlerine başlaması, daha önce hiç erişilemeyen bir müşteri kitlesine ulaşmalarını sağladı ve böylelikle ciddi bir gelir kalemi oluşturdu. Ancak çağrı merkezleri üzerinden gerçekleşen tele pazarlama faaliyetleri, 7/24 internete bağlı yaşayan dijital çağın tüketici kitlesinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. Abonelik veya ürün alımı öncesinde internette araştırma yapan dijital kullanıcılar, günün hangi saati olursa olsun, karar verdikleri anda rezervasyon yaptırmak ya da abonelik başlatmak istiyor. Bu ihtiyaca yanıt vererek, başarılı bir müşteri deneyimi sağlamak için çok kanallı bir satış ve pazarlama iletişimine ihtiyaç duyuluyor.

Protel'in Reservation Assistant çözümünün modülleri arasında yer alan Web Shop, işletmelerin ürün ve hizmetlerini internet üzerinden müşterilerine sunmalarına olanak tanıyor. Çok kanallı satış ve pazarlama trendiyle tanışarak abonelerine dijital kanallar üzerinden etkin erişim sağlayan Spa ve Fitness merkezleri, 7/24 bağlantılı yaşam tarzını yeni gelir modellerine dönüştürüyor.

Çok Kanallı Satış,Müşteri Memnuniyetini ve İşletme Gelirlerini Artırıyor

Spa ve Fitness merkezlerinin internet üzerinden günün her saati rezervasyon almalarını ve paket hizmet satışı yapmalarını sağlayan online satış modülü Web Shop, böylelikle ziyaret saatleri dışında aktif bir iletişim sunarak satışları artırıyor. Web Shop modülüyle hizmete ilişkin aromatik yağ, losyon ya da fitness ekipmanı gibi ürünlerinin de internet yoluyla satışını gerçekleştiren Spa ve Fitness işletmeleri, yeni gelir modelleri oluşturabiliyor.

Çok kanallı satışın ayrıcalıklarıyla tanışan Spa ve Fitness merkezleri, Reservation Assistant’ın Web Shop çözümüyle sadakat programları ve kişiye özel kampanyalarla müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyor. Müşteriler web üzerinden paket hizmetin yanı sıra, hediye sertifikalar alarak işletmelerin erişim ağını da genişletiyor. Birbiriyle entegre işleyen süreçler sayesinde satın alınan sertifikaların e-posta ya da posta ile gönderimi Web Shop üzerinden yönetiliyor.

Şirket İçi Etkinlikler Web Shop İle Zenginleşiyor

Spa ve masaj gibi hizmetler, kurumsal şirketlerin çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak için yaptıkları etkinliklerde popüler bir hediyeye dönüşüyor. Şirketler, çalışanlarına hediye edecekleri bu tür hizmetleri yine Spa ve Fitness merkezlerinin Web Shop arayüzünü kullanarak toplu alımlarla temin edebiliyor. Hediye Spa ve masaj hizmetleri, çalışanlara birer kart olarak dağıtılıyor. Kartların üzerinde yazan kodlarla sisteme giriş yapanlar, belirlenen programı uygun saatler içinde diledikleri işletmede kullanabiliyor. Aynı uygulama, bireysel kullanıcılar için de ideal bir hediye seçimi olarak öne çıkıyor.