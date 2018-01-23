Deneyim, teknoloji ve tasarım odaklı düşünme konularında en zengin Türkçe kaynaklardan birine dönüşen SHERPA Blog, 2013 yılından bu yana dijital ürün ve servis geliştiricilerin her daim kendilerini besleyebilecekleri güncel bir baş ucu kaynakçası oldu.

SHERPA Deneyim Tasarımı Stüdyosu’nun blog'u olarak yola çıkan ve bugüne kadar kullanıcı deneyimi, arayüz geliştirme, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konularda toplamı 600'e varan makale, röportaj, inceleme, online eğitim ve e-kitaplar sunan SHERPA Blog, geçtiğimiz yıl girişimciler, yöneticiler, profesyoneller ve öğrencilerden oluşan 100 binden fazla okura ulaşarak tasarım ve teknoloji ile değişim yaratmak isteyen bir topluluk için hem bir bilgi kaynağına hem de bir buluşma noktasına dönüştü.

SHERPA Blog, bugün sektörünün en çok takip edilen mecraları arasında yer almasının yanı sıra, hem konuk yazarları ve dünyaca bilinen içerik ortaklarının sunduğu içerikleri hem de farklı alanlardan profesyoneller ve öğrencilerin oluşturduğu okur kitlesiyle zenginleşmeye devam etmeyi hedefliyor.

Daha İyi Okunabilirlik

SHERPA Blog deneyiminin temelinde “okuma” yatıyor. Bu nedenle, yeni SHERPA Blog arabiriminde yazı tiplerinden ve metin büyüklüklerinden satır aralıklarına ve taranabilirliğe kadar bir dizi yenilik sunuyor.

Daha Hızlı Sayfa Yüklemesi

Yeni bir arayüz tasarımını hayata geçirmek, 4 yıldan beri kullandığı ve yeni eklemelerle performans kaybına neden olan önyüzü yeniden geliştirmek için harika bir fırsat olduğunu düşünen SHERPA Blog, yeni arayüzü sıfırdan geliştirerek performansı en üst seviyeye çıkarıyor.

Daha İyi Bilgi Mimarisi ve Navigasyon

SHERPA Blog, yeni bir arayüz tasarlamaya, “bilgi”yi ve okur davranışlarını analiz ederek başladı. Bulguları detaylıca değerlendirerek bilgi mimarisini rafineleştirdi ve menüden içerik detay arayüzlerine daha iyi bir navigasyon tasarladı.

Okur Erişimi ve Kişisel Deneyim

SHERPA Blog’da gerçekleşen en büyük yenilik belki de içerik tüketimi deneyiminde. Konuk yazarların haricinde 18 yazarı tarafından her ay toplamda yaklaşık 200 saat süren yoğun bir çalışmayla üretilen içerikler artık sadece kayıtlı SHERPA Blog okurları erişebilecek.

Böylece SHERPA Blog, anonim okurların erişebildiği bir blogdan, kayıtlı okurları bulunan ve kullanıcı davranışlarını ölçümleyerek sürekli gelişen bir içerik mecrasına dönüşüyor. Bu sayede, okurlarını daha yakından tanıma fırsatı bulabilecek olan SHERPA Blog, daha iyi içerikler sunabilecek.

Daha Rafine İçerikler

SHERPA Blog’daki yenilik sadece arayüzle ve etkileşimle sınırlı değil. Aslında bu değişim, editoryal bir değişimin de yansıması. SHERPA Blog, bu yeni döneminde, daha geniş ve çeşitli konu başlıklarına odaklanmayı, Türkiye ve dünyada bilinen fikir önderlerini konuk etmeyi ve daha fazla video içerikle daha zengin bir içerik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni İş Ortaklıkları ve Avantajlar

İçeriğe yönelik yenilikler, SHERPA Blog tarafından üretilen içeriklerle sınırlı değil. Adobe, Interaction Design Foundation, Udemy, Coursera gibi çok sayıda iş ortağının yenilerini eklemeye, böylece okurları yeni bilgiler, görüşler ve avantajlarla buluşturmaya devam etmeyi planlıyor. SHERPA Blog okur hesabına giriş yaparak hesabını aktive eden SHERPA Blog kullanıcıları, Harvard Business Review Türkiye aboneliklerinde anında %50 indirim avantajından faydalanabiliyorlar