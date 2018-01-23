EPDK’nın yaptığı düzenlemeye göre son kaynak tarifesi, 2018 yılı için yıllık tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri büyük çaplı aboneleri kapsayacak. Büyük çaplı sanayici, elektrik tedariğinde artık ucuz elektrik tarifesinden yararlanamayacak. Yıllık 50 milyon kWh altı tüketimi olan sanayici ucuz elektrik tarifesinden yararlanmaya devam edecek. Son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) 1 Nisan 2018’den itibaren geçerli olacak.

Son kaynak tarifesi değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Bu tarifeyle beraber yüksek ve düşük tüketimli tüketici sınıflar oluşmuş olacak. Yıllık tüketimi 50 milyon KWh ve üstü yüksek tüketimli tüketici sınıfında değerlendirilecek ve bu grup için sanayi tarifesi açıklanmayacak ve tavan fiyat kalkacak. Enerji piyasasının liberalleşmesi noktasında atılan önemli bir adım olan SKTT, piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenecek” dedi. Özdal, yüksek tüketimli sanayicilerin tarifeden almak isterse spot piyasanın ve YEKDEM maliyet toplamlarının yüzde 12,8 üzerinde maliyetlere maruz kalacaklarını böylece hem spot piyasa ve döviz riskine riskine maruz kalırken hem de pahalı elektrik almış olacaklarını vurguladı.

SKTT ile tüketicilerin büyük kısmının serbest piyasa koşullarında tedarik gerçekleştirecekleri ve rekabetçi bir pazara geçişin teşvik edildiği bir dönem başlıyor ve yaklaşık olarak 270 adet tüketicinin serbest piyasaya geçmesi bekleniyor. Bunların etkisiyle tezgahüstü piyasalarda 2018 güç kaynağı sözleşmeleri, SKTT’nin kabul edilmesi ile, 1,6 lira/MWh daha yüksek olan 194,1 TL/MWh fiyatından; gün itibarı ile Şubat 192, Mart, 187,8 Nisan, 188,5 TL/MWh fiyatından; 2018 ikinci çeyrek 189, üçüncü çeyrek 201, dördüncü çeyrek ise 199,5 TL/MWh fiyatından işlem görmesi bekleniyor.

SKTT hakkında açıklamalar yapan Ceren Özdal aynı zamanda Enexion olarak bu süreçte iş ortaklarına verdikleri destekten de bahsetti: “Uzun süredir enerji sektörünün tüketici tarafının değişim sürecinde olduğunu zaten biliyoruz. Bu değişim süreci artarak devam edecektir. Bizim için son kaynak tarifesi bu değişim sürecinin dönüm noktası niteliğindedir. Son kaynak tedarik tarifesinin yürürlüğe girmesi ile beraber sektörün doğası gereği sürecin profesyonel ekipler tarafından yönetilmesi firmaların avantajı ile sonuçlanacaktır. Bu noktada Enexion olarak baştan sona tüm süreci müşteriye bilgi birikimimizi aktararak sisteminin kurulmasını sağlıyor ve işleyişini de garanti ediyoruz. Başta Almanya’da olmak üzere liberal enerji piyasalarında uyguladığımız iş modellerini Türkiye’deki sanayi şirketleri için de uygulayarak iş ortaklarımızın liberal piyasalardaki enerji maliyetlerini ve risklerini minimize etmelerini sağlıyoruz. İş ortaklarımıza verdiğimiz desteklerle piyasalarda yüzde 10-15 maliyet avantajı ve en önemlisi fiyat öngörülebilirliği ve güvenliği sağlıyoruz. İş ortaklarımıza değer katan en önemli adımlarımızdan biri de kendilerine düzenli piyasa takibi, tedarik desteği ve raporlaması konusunda kapsamlı bir risk hizmeti sunuyor oluşumuz. Enerji tedarik sürecini bizimle yürüten iş ortaklarımız günün sonunda toptan piyasa avantajlarını güvenli bir şekilde kullanarak tedarik gerçekleştiriyorlar” dedi. Ceren Özdal, “15 yıldan uzun bir süreden olduğu gibi bundan sonra da enerji piyasalarında tüketici tarafında şirketler için her zaman güvenilir bir çözüm ortağı olarak hizmek vermeye devam edeceğiz” dedi.