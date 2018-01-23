Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)
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Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)


Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018) Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-23 Saat: 12:35:57
Anasayfa Borsa&Finans Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)

Kripto para piyasasındaki karmaşa devam ediyor. Yatırımcıların gözü yeni günde! Bitcoin kaç dolar oldu? Ethereum gün nasıl başladı? Piyasa hacmindeki gerileme ise yüzde 2,5’i aştı. İşte detaylar…

Kripto para piyasasındaki karmaşa devam ediyor. Yatırımcıların gözü yeni günde! Bitcoin kaç dolar oldu? Ethereum gün nasıl başladı? Piyasa hacmindeki gerileme ise yüzde 2,5’i aştı. İşte detaylar…

Kripto Para Piyasasındaki Olumsuz Hava Bugünde Devam Etti

Kripto para birimlerine ilişkin düzenleme yapan bazı ülkeler, küresel hareketleri olumsuz etkiledi. Piyasanın en büyükleri olarak gösterilen 4 kripto para birimindeki değer kaybı bugünde devam etti.

Değer kayıpları piyasada işlem gören bu para birimlerinin işlem hacminin daralmasına da neden oldu. İşlem hacmi dünkü kapanışa kıyasla yüzde 2,76 oranında geriledi. Toplamdaki işlem hacmiyse 506 milyar 830 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu tutarı bin 476 adeti bulan kripto para oluşturdu.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Piyasanın en büyüğü olan Bitcoin bugün büyük kayıplarla güne başladı. Değerdeki azalış yüzdelik dilimde 10,68’e denk geldi. Bir Bitcoin bugün 10 bin 477 dolar seviyesinden işleme alındı. Değerdeki azalışa rağmen piyasanın yüzde 34,8’lik bölümünü bu para birimi oluşturdu. Son 24 saatlik dilimde işleme alınan Bitcoin, 32 milyar 146 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ethereum Son 24 Saatte Yüzde 0,72 Değer Kaybetti

Piyasanın en fazla yatırım yaptığı Ethereum’da düne kıyasla yüzde 0,72 oranında değer kaybı yaşadı. Gün açılışı ise bin doların altında gerçekleşti.

Bitcoin Cash Resmen Dibe Vurdu

Diğer sanal paraların son 24 saatlik gelişimi ise şöyle kaydedildi. Bitcoin Cash geçen 24 saatte yüzde 12,10’u bulan oranda değer yitirdi. Azalış yönlü hareket eden Cardano yatırımcısına yüzde 10,80’lik kayıp yaşattı. 

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