Ford Otosan, doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkilerini azaltma hedefiyle İstanbul Sancaktepe lokasyonunda yer alan Ar-Ge Merkezi ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Ofisleri ile WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Programı’na katılarak, enerji tasarrufu, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, çalışanların yaşam tarzının değişmesi konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmaları ile “Yeşil Ofis” diplomasının sahibi oldu.

12 Ocak Cuma günü Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen Yeşil Ofis Diploma Töreni’nde Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e, Yeşil Ofis Diploması’nı WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli takdim etti.

Haydar Yenigün: “Türkiye Otomotiv Sektöründe Bu Diplomayı Alan İlk Şirket Olmaktan Dolayı Gurur Duyuyoruz.”

Ford Otosan Genel Müdür Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Tüm paydaşlarımız için değer üretme hedefimize ulaşma yolunda en önemli güçlerimizden bir tanesi de çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem ve bu alanda attığımız öncü adımlar. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde en yüksek verimliliğe ulaşarak doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkimizi azaltırken, diğer yandan hem toplumun hem de şirketimizin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile geleceğe taşınmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü merkezinde sürdürülebilirliğin bulunduğu iş modeli, tüm dünyada yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynuyor. Bu doğrultuda WWF-Türkiye’nin ‘Yeşil Ofis’ programına katılma kararı aldık. Çalışanlarımızın duyarlılığı ve destekleri sayesinde Yeşil Ofis Programı’na tek lokasyonda en fazla ofis çalışanıyla katılan şirket olduk. Türkiye otomotiv sektöründe bu diplomayı almaya hak kazanan ilk şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli ise, Şunları Söyledi:

“Doğanın karşılaştığı devasa tehditler karşısında herkes ‘Ben tek başıma ne yapabilirim ki?’ diye düşünüyor. Oysa dünyamız için ihtiyacımız olan değişimin temelinde her bireyin atacağı küçük adımlar var. WWF-Türkiye olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük farklar yaratabileceğimize inanıyoruz. Yeşil Ofis programımız somut çıktılarıyla bu yönde güçlü bir örnek. Kurumların Yeşil Ofis takımlarına ve çalışanlarına bu programda önemli ve anlamlı bir görev düşüyor:

Sadece ekolojik ayak izini azaltmakla kalmayıp ofis içinde kalıcı bir değişim için farkındalık yaratarak bu ortak amacı tüm çalışanların paylaşmasını sağlamak. Ford Otosan bunu başarıyla yerine getirdi ve Yeşil Ofis diplomasını almaya hak kazandı. Yeşil Ofislerimizdeki bu dönüşüm umut verici. Doğa ile uyum içinde sürdürülebilir bir yaşam için Yeşil Ofis uygulamalarımızın yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kurumlardaki bu çabanın artarak sürmesi en büyük dileğimiz.”

Çeşitli Etkinliklerle Çalışanlar Bilinçlendirildi

Ford Otosan, WWF-Türkiye Yeşil Ofis Programı’na tek lokasyonda en fazla ofis çalışanıyla katılan şirket olarak, ilk yılında 1.711 ofis çalışanının kağıt, su ve elektrik tüketimlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Çevresel etkilerini azaltmaya odaklandığı Yeşil Ofis Programı’nda çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek üzere, farklı birimlerden çalışanların bir araya geldiği 25 kişilik proje gönüllüsü çalışanıyla “Yemyeşil Ofis Ekibi” adını verdiği bir takım oluşturdu.

Yeşil Ofis Programı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 10 aylık bir süre içinde;