Gıda Güvenliği Derneği tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenerek, ülkemizden ve dünyadan gıda sektörünün tüm paydaşlarını ve uzmanlarını bir araya getiren Gıda Güvenliği Kongresi'nin 6.'sı 3 - 4 Mayıs 2018 tarihlerinde geniş bir katılımla İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Uluslararası Gıda Koruma Birliği - IAFP’ın yanı sıra 9 paydaş ve 19 destekleyen kurumun yer aldığı, 6. Gıda Güvenliği Kongresi'nde bir çok ulusal ve uluslararası uzman konuşmacı sunum yapacak.

Yarı tematik olarak gerçekleştirilen Kongre’de her yıl oturumların bir kısmının başlığı önceden belirleniyor. Bu kez "Tarım ve Gıda Yazarları Konuşuyor: Gıda Güvenliğinde Doğru Bilgiye Ulaşımda Basının Sorumluluğu", “Gıda Güvenliğinde Yenilikler”, “Bir Sosyal Sorumluluk Örneği: Güvenilir Eller”, “Gıda Güvenliği ve Sağlık İlişkisi”, “İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği” ile “Farklı Yönleriyle İşlenmiş Gıdalar Forumu” oturumları tematik olarak düzenleniyor.

Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek kongre olma özelliği taşıyan ve katılımcıların http://www.gidaguvenligikongresi.org linkinden kayıtlarını gerçekleştirebildikleri Gıda Güvenliği Kongresi, sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, uluslararası uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek gıda güvenliği konusunda bilgilerin paylaşıldığı, yeni sentezlere ulaşıldığı ve bu birikimin pratiğe aktarılabildiği en güvenilir platform olma misyonunu da taşıyor.

Gıda güvenliğinin tüketicinin korunması, sektör ve ülke ekonomisinin gelişmesi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, taşıdıkları misyonun önemi ve değerinin hakkını vermeye çalıştıklarını belirterek,"6. Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında sektörden iyi uygulamalar, yurt dışında ve yurt içinde ortaya çıkan yeni konular, fırsatlar, tehlikeler ve yeni gıda güvenliği teknolojileri hakkında vizyonumuzu açacak çok doyurucu sunumların yapılacağı özel bir kongre düzenliyoruz."diyerek, sektörün her alanından daha geniş bir katılım beklediklerini söyledi.

6. Gıda Güvenliği Kongresi Kongre Takvimi:

Erken Kayıt Son Tarihi: 01 Mart 2018

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 05 Şubat 2018

Kabul-Red Yanıtlarının Gönderilmesi: 19 Şubat 2018

Kongre Tarihi: 03-04 Mayıs 2018