Günümüzde bankaların yoğunluk sebebi ile getirmiş olduğu yeni uygulamalardan birisi de ön onaylı kredi başvurusu olarak yer almaktadır. Bankaya gitmeden mesaj yolu ile başvuru yapmanızı sağlayan bu başvuru türünden faydalanmak isteyen vatandaşların, bankaların şartlarına uygun bir şekilde cep telefonu numaraları üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

SMS yolu ile başvuru yönteminde bankalar tarafından genel olarak T.C. kimlik numaranız, çekmek istediğiniz kredi miktarı veya kredi adı istenmektedir. Bu bilgileri doldurarak, bankaların kısa mesaj sistemlerine başvuru atabilir ve cepte kredi olarak da adlandırılan kredi yönteminden faydalanabilirsiniz.

Akbank, Halkbank, Denizbank, Enpara, Finansbank, Vakıfbank, INGBank ve daha nice bankanın sunmuş olduğu SMS yolu ile kredi başvurusunda, cep telefonlarınızı kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik servis sağlayacağınız fark etmeksizin (Vodafone, Turkcell veya Türk Telekom) çekmiş olduğunuz SMS mesajlarından ek ücret talep edilmemektedir. Faturalı veya faturasız hattınız üzerinden kullanmış olduğunuz paket ile SMS başvurusu yapabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapılan bankalar için kullanacağınız numaralar farklı olduğu için her bankanın kendi internet sitesi üzerinden bu numaraları öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası ’ndan sms başvurusu ile kredi yapmak istiyorsanız 4747’ye KREDI yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı, çekmek istediğiniz kredi miktarını, vade sayısını ve aylık net maaşınızı aralarında birer boşluk bırakarak yazıp gönderebilirsiniz. Örneğin atacağınız mesaj şu şekilde olmalıdır: Alıcı kısmına 4747 yazdıktan sonra mesaj kısmına büyük harfler ile KREDİ 12345678901 5000 12 2500 yazmanız yeterli olacaktır.

’ndan sms başvurusu ile kredi yapmak istiyorsanız 4747’ye KREDI yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı, çekmek istediğiniz kredi miktarını, vade sayısını ve aylık net maaşınızı aralarında birer boşluk bırakarak yazıp gönderebilirsiniz. Örneğin atacağınız mesaj şu şekilde olmalıdır: Alıcı kısmına 4747 yazdıktan sonra mesaj kısmına büyük harfler ile KREDİ 12345678901 5000 12 2500 yazmanız yeterli olacaktır. Denizbank’tan başvuru yapmak isteyen kişiler ise KREDIM yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazdıktan sonra 3280’e mesaj atarak anında kredi özelliğinden faydalanabilirler. Örneğin; Alıcı kısmına 3280 yazdıktan sonra mesaj kısmına geçerek KREDIM 12345678901 yazıp mesajı gönder seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

Tüm telefon servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirebileceğiniz bu işlemler ile 5 dakikada kredi özelliğinden faydalanabilir ve bankaya gitmeden kredi başvurusunda bulunarak bankalar tarafından sizlere kredinin verilip verilmeyeceğini öğrenebilirsiniz. Birçok banka anında geri dönüş yaparken bazı bankalar 24 saat içerisinde bilgilendirme mesajı yollamaktadır.