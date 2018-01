Yeni evlenen ve yuva kuran çiftlere Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerden birisi de evlilik kredisi olmaktadır. Bu kredi ile yeni evlenen çiftlerin çeyiz, beyaz eşya, ev eşyası ve düğün giderlerinin bir bölümünün karşılanmasını sağlayan ve destek çıkan bankadan kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru şartlarının ağır olmaması ile birlikte tüm çiftler bu krediden yararlanmak istiyor.

2016 yılından bu yana yürürlüğe girerek uygulanan evlilik kredisi için çiftlerin Ziraat Bankası’ndan başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Evlilik hayali kuran ya da güzel bir balayı geçirmek isteyen çiftlerin yardımına koşan bankanın şartları da yeni evli çiftler için oldukça uygun koşullar içeriyor. Evlenmek isteyen fakat parası bulunmayan çiftlerin destekçisi olan Ziraat Bankası’nın koşullarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile verilen evlilik kredisi başvuruları kapsamındaki şartlar içerisinde ilk başta Türk vatandaşı olmak yer alıyor. Yabancı uyruklu kişiler maalesef ki banka tarafından sunulan bu krediden faydalanamıyor. Banka tarafından sunulan kredi paketinde çiftlere 15.000 TL değerinde bir kredi desteği sağlanıyor ve adlarına ortak olarak çeyiz kredisi hesabı açılıyor. Bu hesap içerisinde çiftlerin her birine 5.000 TL kredi verilerek 10.000 TL destek ve 5.000 TL değerinde de devlet desteği sağlanıyor. Başvuru şartının ikinci maddesinde ağır hükümlülükten herhangi bir suçta hüküm giyilmemiş olması yer alıyor. Ağır bir suçtan hüküm giymiş çiftler bu krediden yararlanamıyor.

Banka tarafından belirlenen diğer bir şart ise çiftlerden her birinin 18 ile 24 yaş aralığında bulunması. Eğer 18 yaşından küçük ve 24 yaşından büyükseniz, yine bu krediden faydalanamıyorsunuz. Bu şartlara uyan her çift, başvuru yapıp krediden yararlanabiliyor. Üstelik kredi ödemeleri banka tarafından 3 yıl sonra başlatılıyor ve çiftlerin hesaplarına her ay 100 TL ile 1000 TL arasında bir ödeme gerçekleştirmesi talep ediliyor. Aylık taksit tutarını kendinizin belirleyebileceği bu hesap ile evlenirken ki masraflarınızı karşılayabilir ve kendinize güzel bir yuva kurabilirsiniz.