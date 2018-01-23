Bu sene Enerjisa Enerji A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin halka arz edilmesi planlanıyor. Enerji sektörünün verdiği 4 senelik moladan sonra bu sene ilk defa halka arz gerçekleştirilecek. Araştırma ve danışmanlık şirketlerinin elde ettiği veriler kapsamında, Türk enerji sektöründe ilk defa bu hacme sahip bir halka arz işlemi yapılacak.

Halka Arzlar Elektrik Dağıtım Ve Satış Kalemlerinde Yapılacak

Bu firmaların elektrik dağıtım ve satış kalemlerinde hizmet veren Enerjisa Enerji A.Ş., Alman enerji firması E.ON ve Sabancı Holding yüzde 50'lik paya sahip. 2017 senesinde 15 Kasım tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapan firmaların şubat ayında halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Halka arz edilen yüzde 18 oranındaki Enerjisa Enerji A.Ş. hisselerinin nominal değeri 212.59 milyon lira dolar olarak belirlendi. İlave satış olarak belirlenen yüzde 2'lik hissenin satılması halinde ise halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 236.21 milyon liraya çıkacak. Bu halka arz işleminin 390-470 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

2017'de 24 Eylül tarihi itibarıyla halka arz için SPK'ya başvuru yapan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., bu senenin ilk yarımında halka arz edilmesi hedefleniyor. Torunlar Enerji'ye bağlı bulunan firmanın yüzde 25'lik payına eş değer olan 175 milyon lira tutarındaki hissenin halka arz edileceği öngörülüyor. Bu halka arz işleminin 250-300 milyon dolara ulaşacağı düşünülüyor. İşlemler sonlandığında Başken Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Türkiye'de halka açılan ilk doğalgaz dağıtım şirketi olacak.