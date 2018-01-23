Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) ev sahipliğinde, gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu’nun katkılarıyla

Bomonti Hilton Oteli’nde ‘Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülünün Replika Takdim Töreni’ düzenlendi. Replika, Prof. Dr. Aziz Sancar adına İstanbul’da Kurulu Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Genel Başkanı Av. Haluk Eldem ve Ankara’da Kurulu Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) Genel Başkanı Kemal Nehrozoğlu tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya verildi

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu’nun sponsorluğunda düzenlenen ‘Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülünün Replika Takdim Töreni’ Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ile Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin, üniversitelerin rektör ve akademisyenlerinin, Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Amerika’da Kurulu Aziz-Gwen Sancar Vakfı kurucularından ve halen Başkan Yardımcıları İsmail Arslan, Nihat Çubukçu, Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Ankara ve İzmir Metropoliti Mor Fluksinos Yusuf Çetin, Süryani Katolik Patrik Vekili Korepikopos Mgr. Orhan Çamlı ile sivil Toplum kuruşları mensupları, Sancar Ailesi mensupları ve pek çok Mardinlilerin katıldığı ödül törenine, Prof. Dr. Aziz Sancar görüntülü mesajıyla eşlik etti

Replika, Prof. Dr. Aziz Sancar adına; MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem, MARSEV Genel Başkanı; emekli Vali ve T.C. Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri, Kemal Nehrozoğlu, tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan MAREV Genel Başkanı Sayın Av. Haluk Eldem, “Ülkemiz ve Mardin için gurur kaynağı olan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Cumhuriyet’in Yüzüncü yıldönümüne çok az bir zaman kalmışken, müspet bilim dalında, ülkemize ilk Nobel Ödül’ünü getirmiş olmasının büyük gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bilindiği gibi Prof. Dr. Aziz Sancar, orijinalini Anıtkabir’de muhafaza edilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza törenle takdim ettiği Nobel ödülünün replikalarından birini Amerika’da mensubu olduğu North Caroline Üniversitesi’ne, bir diğerini ise mezun olduğu İstanbul Tıp Fakültesi’ne verdi. Üçüncü ve son replikayı ise söz verdiği gibi Mardin’e hizmet için kurulan MAREV ve MARSEV Vakıfları olarak ,Tahincioğlu katkılarıyla düzenlediğimiz ödül töreninde, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bize emaneti olan madalyayı ve sertifikasını, onun adına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya takdim etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bu ödülünün, başka ödülleri de beraberinde getireceğine ve ülkesine büyük onurlar yaşatacağına yürekten inanıyorum. Törende emeği geçen herkese ve ayrıca Tahincioğlu Grubu adına Sayın Özcan Tahincioğlu’na teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Yine törende söz alan, Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) Başkanı Kemal Nehrozoğlu “Sayın Sancar’ın, bilim alanında ödül alan ilk Türk bilim insanı olması ve Nobel ödülünü aldıktan sonra sergilediği asil duruş, kendisinin alçak gönüllük, bilgelik, yurt sevgisi ve yardımseverliğinin en güzel örneği. Replikalarını armağan ettiği yerler de bu duruşun bir göstergesi. Bu da Sancar’ın Mardin’e ve Mardinlilere olan sevgisini, bağlılığını, eğitime verdiği önemi, gençlere karşı duyarlılığını ortaya koymuştur. Mardin Artuklu Üniversitesi’ni Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça huzurunda kutluyorum. Bu ödül, başka Aziz Sancarlarında yetişmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

Mardin ve Mardinliler için bu armağanın büyük gurur kaynağı olduğuna değinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Bu replika Aziz Sancar adına Rektörlük girişinde özel olarak düzenlenecek bir mekânda tüm ziyaretçilerin görebileceği bir şekilde muhafaza edilecektir. Ayrıca, 19 Ocak bundan sonra Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Aziz Sancar günü olarak kutlanacaktır. Bu vesileyle bunu ilan ediyorum. Gelecek yıl hep birlikte aynı günü Mardin’de kutlayacağız. Bu ödülün Mardinli gençlere büyük bir örnek teşkil ettiğine yürekten inanıyorum. Gençlerimizi de bu yönde desteklemeye hazırız” diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar ise ABD’deki çalışmaları nedeniyle törene görüntülü mesajıyla katıldı. Sancar görüntülü mesajında: “Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’na teşekkür ederek, Nobel almakla ülkemiz çocuklarına ilham ve cesaret verdim dedi. Sancar, “Türk Kültür Merkezi’nin temelini ilkbaharda atacağız ve 2019 yılı sonuna doğru açılışını yapacağız. Bu merkez, ülkemizin kültürünü Amerika’ya tanıtmak için ve iki ülke arasında kültür alışverişine önemli bir hizmet olacak. Gönlüm bu ödülü Mardin’i ziyaret edip, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya takdim etmek isterdim ancak çalışmalar nedeniyle mümkün olmadı” dedi.

Törende, Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü nasıl aldığını ve ödül öncesi ve sonrası süreçlerini anlatan Aziz-Gwen Sancar Vakfı kurucularından ve Vakıf’ın Başkan Yardımcısı İsmail Arslan, Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’na Prof. Dr. Aziz Sancar imzalı Nobel organizasyonunun tek ve orijinal belgesini takdim etti. Ödül töreninde ayrıca Aziz Sancar’ın hayatından kesitler sunan ve Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan kısa bir belgesel filmi de gösterildi.