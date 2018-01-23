Girişim Bankacılığı’ndan TEB Özel Melek Yatırım Platformu’na kadar birçok yenilikçi programla start-up’ları destekleyen Türk Ekonomi Bankası (TEB), Fintech Future Four Programı ile finans dünyasının geleceğini şekillendiriyor. TEB, programın bu yeni döneminde fintek alanında gelişmiş olan Kuzey Avrupa yaklaşımının önemli temsilcisi Nestholma ile de işbirliği yaptı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geleceğin bankacılık teknolojilerinin bankalar ve start-up’ların birlikte çalıştıkları işbirlikçi inovasyon modeli ile mümkün olacağından yola çıkarak hayata geçirdiği TEB Fintech Future Four Programı’nın ikincisini başlatıyor. Bu yeni dönemde Kuzey Avrupalı bir Fintech Hızlandırıcı Programı olan Nestholma’yı da danışman ortağı olarak yanına alan TEB, stratejik ortağı BNP Paribas’ın da global gücünü arkasına alarak Türk finteklerini dünyaya açmaya hazırlanıyor. TEB Fintech Future Four Programı ile TEB ve Nestholma, tüm yıl boyunca yenilikçi finans teknolojisi fikri olan start-up’ların başvurularını alacak.

Bu yıl programa katılacaklar için geleceğin bankacılığını oluşturacağı öngörülen 4 temel kavram belirlendi. Programda “Mekansız”, “Kağıtsız”, “Nakitsiz” ve “Sınırsız” olmak üzere gelecekte sektörü dönüştürecek, verimliliği artıracak ve kolaylaştıracak kavramlara uygun fikre sahip start-uplar’ın başvuruları değerlendirmeye alınacak. TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve alfa ve satın alma aşamasına gelen projeleri çekirdek yatırım verme konusunda öncelikli bilgilendirilecek.

TEB Programın İlk Yılında 2 Projenin GERÇEK Müşterisi Oldu

TEB Fintech Future Four’un yeni dönemini ve sunduğu destekleri anlatmak üzere gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin Türkiye’den çıkacağına inanıyoruz. Yenilikçi finans teknolojileriyle finans sektörünün bir arada yaşaması gerekiyor. Geçen yıl başlatığımız TEB Fintech Future Four Programı ile bankacılık ve finans sektörünün problemlerine ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler üreten start-up’ları desteklemeyi ve onlarla sektöre yeni ve farklı ürünler sunmayı hedefledik” dedi. Mendi, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıl TEB Fintech Future Four Programı kapsamında start-up’lara projelerinin ilk müşterisi olma fırsatı ve ticarileşmede gerekebilecek mentorluk gibi hizmetler sunmuştuk. Finale kalan 4 proje, banka içinde final ürünü yaratmak amacıyla bankacılık mevzuat ve uygunlukları, hukuksal süreçler, ürün güvenliği ve teknoloji uygunluğu gibi alanlarda uzman ekiplerle birlikte çalıştılar. TEB Girişim Bankacılığı ise, şirket kurulumu, hukuki destek, ortaklıklar, patent edinme ve müşteri kazancı gibi konularda destek sundu ve girişimcilere iş yönetim danışmanlığı, girişimcilik eğitimleri, ofis ve destek hizmetleri sağladı. Gururla belirtmek isteriz ki; başvurular içerisinden seçilen ve son dörde kalan 4 projeden ikisi, Zek.ai ve Chatbank TEB bünyesinde kurumsal inkübasyona alındı.”

Kuzey Avrupalı Nestholma Türkiye’den Tek Partner Olarak TEB’i Seçti

Programın bu yıl farklı bir yaklaşımla yeniden kurgulandığına değinen Mendi, “Kuzey Avrupalı bir Fintech Hızlandırıcı Programı olan Nestholma ile danışman ortak olarak projemizi yeniden düzenledik. Kuzey Avrupa fintekler alanında en önde gelen teknolojilerin yaratıldığı, dünya çapında bir merkez. Nordea, British Telecom, Microsoft ve Nokia gibi büyük teknoloji şirketlerinin dönüşümlerini doğrudan yöneten Nestholma, bu yıl farklı coğrafyalara açılma vizyonu ile 5 farklı ülke seçti. TEB olarak biz, şimdiye kadar girişimcilik ekosisteminin bütün halkalarında Girişim Bankacılığı’ndan TEB Özel Melek Yatırımcılık Platformu’na ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü’ne kadar hayata geçirdiğimiz projeler, kurduğumuz geniş network’le Kuzey Avrupa yaklaşımının Türkiye’de çalışmak istediği tek partner olduk” dedi.

Mendi, “Zaman Kısıtlaması Olmadan Program Bütün Bir Yıl Başvurulara Açık”

Projenin yeni dönemine ilişkin değişiklikleri de aktaran Mendi, “TEB Fintech Future Four Programı bu yıl yarışma değil bütün bir yıl boyunca başvuruların alınacağı ve parlak fikirlerin bekleneceği bir platforma dönüştü. Böylece herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın geleceğin finans dünyasını şekillendirecek start-up’lar istedikleri dönemde programa başvurarak açılan çağrılara uygun projelerini sunabilecek” dedi.

Toplantıda konuşan Nestholma’nın kurucu ortağı Antti Kosunen, Türkiye’nin genç nüfusu, girişimci ruhu ve dinamik yapısıyla fintek ekosisteminde büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti. Kosunen, “Türkiye hem çok eski hem de çok modern bir ülke. Sosyal medya kullanım rakamlarında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor; yani yeniliklere çok açık, hızla adapte oluyor. Bu yüzden Türkiye’yi önemsedik ve TEB ile işbirliği yaptık. TEB yapılan ön araştırmalarda start up’larla çalışan bankalar sıralamasında en iyiler arasında yer aldı. Eminim bu oran iş birliğimizle daha da yukarılara çıkacak.

Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda, start up’lara sorduğumuzda en önemli bariyerin şirketlerin onların sorunlarını anlayamaması olduğunu gördük. Finans kurumları start up’ların çevikliğinden, start up’lar da bankaların deneyiminden faydalanıyor. Bu birliktelik çok önemli, iki sistem birbiri için tehdit değil, dost. Bankaların start up’larla çalışması iş süreçlerini çevikleştirmelerini, müşterilerini daha iyi anlamalarını sağlıyor” dedi.

Katılımcılardan Ne Bekleniyor?

“Mekansız”, “Kağıtsız”, “Nakitsiz” ve “Sınırsız” olmak üzere, bu dört kavramda finansal teknolojilere yönelik fikri olan start-up’lar, bir iş planı ile hazırlanan sunum, tasarlanan ürünün özellikleri, kattığı değer, kaynak ihtiyaçları, zamanlama, takım, metodoloji ve beklentileriyle TEB Fintech Future Four Programı’na başvurabilirler.