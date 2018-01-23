Beşir Derneği, binlerce hayırseverin desteği ile hazırlanan giyim, yakacak ve yiyecek yardımlarını, kışın zor şartlarda yaşamaya çalışan insanlarımıza ulaştırmak için harekete geçti. Türkiye’nin her yerinde yapılan yardım organizasyonları çerçevesinde odun, kömür, soba, battaniye ve gıda yardımları ulaştıran dernek aynı zamanda günde 21 bin kişiye sıcak yemek servisi yapma kapasitesine sahip aşeviyle bölge halkına yardımda bulunuyor. Yüzlerce gönüllüsüyle 7/24 hazırda bekliyor ve savaş mağduru sivillere zeytin dalı uzatıyor.

Yurtdışında Fırat Kalkanı kapsamında kontrol altına alınan bölgeler başta olmak üzere İdlib, Halep, Hama, Azez, Cerablus, Eriha gibi bölgelerde kışlık yardım çalışmalarına hız veren Beşir Derneği’nin Yurtdışı Koordinatörü Abdülhakim Bayram, bölgedeki hayat şartlarının mevsim koşullarına ve savaş durumuna göre değişkenlik gösterdiğini ancak dernek olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. AFAD ve Kızılay ile birlikte bölgede keşif çalışmalarına katılan dernek ‘Zeytin Dalı’ operasyonu ile birlikte yardımlarını iki katına çıkardı.

Beşir Derneği Yurtdışı Koordinatörü Abdülhakim Bayram, değişen şartlar çerçevesinde bölge halkı için en uygun yardım çeşidini belirlediklerini, dağıtım yapmak yerine yardım yapmayı amaçladıklarını ve bunu en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Alınan son bilgilere göre 50 bin kişilik olası göç ihtimaline yönelik Azez’de barınma merkezi oluşturulacak. Beşir Derneği de Kızılay ve AFAD’la birlikte yeni kamp bölgelerinin kurulacağı alanları inceledi. Bu kampların ivedilikle kurulması için çalışmalar yürütülüyor. Kamplara içme suyu kuyuları, günlük gıda tesisi, üstyapı, tuvalet gibi alanlar da inşa edilecek.

Öte yandan Beşir Derneği, ‘Her zamanki gibi gün birlik olma, devletimizin, ordumuzun ve milletimizin yanında olma günüdür’ diyerek tüm gönüllülerine çağrıda bulundu. Beşir Derneği olası göç dalgasına karşılık Kilis ve Reyhanlı Lojistik Merkezlerindeki yardımları 2 katına çıkaracak vaziyette gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Günlük 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesindeki aşevi ve fırınlar, hiçbir mazlumu aç ve açıkta bırakmamak için 7/24 nöbet tutuyor.